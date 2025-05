Ricardo comemora Forró Caju nos bairros e valorização dos artistas sergipanos

Após muitas expectativas dos sergipanos e turistas, a Prefeitura de Aracaju lançou a programação do Forró Caju 2025 nesta terça-feira, 6 de maio. Foi anunciada também a ampliação dos festejos juninos nos bairros da capital. Além da Praça dos Mercados Municipais, a festa vai ocorrer na Praça Fausto Cardoso, Augusto Franco, Bairros 17 de Março, América e Lamarão. O vice-prefeito, Ricardo Marques, comemorou a chegada do evento tradicional nos bairros e valorização dos artistas sergipanos.

“O Forró Caju cresceu e vai até o povo em diversas regiões. Todos vão ter acesso e vão poder participar para manter a tradição, fortalecer a nossa cultura e aplaudir os nossos artistas sergipanos e nacionais também. A festa ficou ainda mais cultural e democrática. O Forró Caju é para toda a família. O melhor São João do mundo é em Aracaju”, vibra Ricardo Marques.

O Forró Caju 2025 terá quase 30 dias de celebração. A programação principal ocorre de 18 a 29 de junho, com os tradicionais shows na Praça Hilton Lopes, localizada entre os mercados, no Centro de Aracaju.

A abertura da temporada acontece de 30 de maio a 1º de junho, com o Circuito Cultura Nordestina, que contará com apresentações na Praça Fausto Cardoso, passando pelo Palco Rogério. Nos dias 4 e 5 de junho, será a vez do conjunto Augusto Franco receber a festa, com atrações no Palco Clemilda. Já no bairro Bugio, a programação acontece de 6 a 8 de junho, com shows no Palco Josa. A festa se fortalece ainda mais com o Circuito de Bairros. Aos finais de semana, entre os dias 14 e 29 de junho, os bairros 17 de Março, América e Lamarão receberão atrações que integram a agenda junina da capital.

Outra novidade deste ano é o Circuito Cidade Junina, que será realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Sistema Fecomércio/Sesc, com o apoio do Ministério do Turismo. De 9 a 29 de junho, o circuito contará com apresentações de bandas sergipanas, concurso de quadrilhas juninas, culinária típica e uma cidade cenográfica montada especialmente para o evento. Além disso, o São João de Aracaju contará com o Fórum do Forró 2025, espaço de diálogo e reflexão sobre a música nordestina, que vai reunir pesquisadores, músicos, compositores e amantes do gênero para fortalecer esse patrimônio cultural.

Por Fredson Navarro

Foto: Karla Tavares