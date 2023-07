Ricardo conversa com alunos do Atheneu e convida a juventude a participar da política

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) foi convidado para conversar com os estudantes sobre os trabalhos legislativos na 5ª edição do Atheneu ONU e o momento foi muito enriquecedor. O evento, realizado pelo Centro de Excelência Atheneu Sergipense, é considerado a maior simulação de uma Assembleia Geral das Nações Unidas no Brasil.

“Fiquei muito feliz em conversar com os estudantes e apresentar um pouco do trabalho que realizo. Os jovens são o futuro do país e eles estão cheios de vontade de fazer a diferença. Apresentei um Projeto de Lei da minha autoria que pede a realização da Semana do Voto Livre e Consciente, eles gostaram muito da ideia e contribuíram com ideias para melhorar o PL”, vibra.

O Atheneu ONU já se tornou uma tradição do protagonismo estudantil em Sergipe e está em sua quinta edição. Na oportunidade, o vereador convidou os jovens a considerar participarem da vida pública. “Fico muito feliz em ver adolescentes engajados na política, a mudança que tanto queremos em nosso país, começa com os jovens, precisamos quebrar o vício de políticos velhos com ideias velhas, precisamos do novo e da mudança”, disse o vereador Ricardo Marques.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro