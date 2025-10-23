Vice-prefeito Ricardo Marques cumpre agenda em Brasília e demonstra força de articulação

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, esteve em Brasília nesta semana cumprindo uma série de compromissos na Câmara Federal. Durante a visita, ele se reuniu com os deputados federais Ícaro de Valmir e Thiago de Joaldo para discutir projetos para desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe e também para debater o futuro político, pensando nas eleições de 2026.

“A política em que acredito se faz em duas frentes: com o pé na comunidade, ouvindo as pessoas, e com a mente no futuro, articulando as grandes soluções”, afirmou Ricardo Marques. “Cada porta que abrimos em Brasília é uma oportunidade que levamos para Sergipe.”

A agenda faz parte da estratégia do vice-prefeito de unir presença nas comunidades com articulação nas instâncias nacionais, um modelo que ele define como “das comunidades ao centro das decisões”.

Ricardo Marques destacou ainda a importância de manter o diálogo e a união de forças em prol do interesse coletivo e do futuro do agrupamento político que fazem parte.

A atuação de Ricardo Marques tem sido marcada por um posicionamento que busca ir além da política tradicional, focando em um movimento transparente e com visão de longo prazo. A agenda em Brasília reforça seu compromisso de não se limitar às atribuições do cargo, mas de atuar como um protagonista na construção de um futuro mais próspero para todos os sergipanos. Com essa atuação, o vice-prefeito reafirma seu papel de liderança política, reforçando o compromisso de levar Aracaju e Sergipe a um novo patamar de desenvolvimento.

Texto e foto assessoria