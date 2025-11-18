Ricardo Marques defende permanência da Zona de Expansão em Aracaju

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou nesta segunda-feira (17) de audiência pública no Mosqueiro para discutir o PLP 6/2024, que prevê plebiscito para resolver a disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão.

O encontro reuniu centenas de moradores e contou com a presença da prefeita Emília Corrêa e do deputado federal Thiago de Joaldo, relator do projeto na Câmara dos Deputados.

Ricardo destacou o empenho da atual gestão em garantir que a Zona de Expansão permaneça em Aracaju, lembrando que a capital mantém todos os serviços essenciais na região. Ele também reforçou que o plebiscito representa uma solução pacífica e democrática para um impasse que se arrasta há décadas.

O vice-prefeito informou que esteve recentemente em Brasília solicitando celeridade ao relator do PLP e defendeu que os moradores tenham o direito de decidir o futuro da área. O projeto aguarda votação no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado.

Por Fredson Navarro – Fotos Divulgação