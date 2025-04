Ricardo Marques destaca avanços e desafios após primeiros 100 dias de gestão

O prefeito em exercício de Aracaju, Ricardo Marques, iniciou a semana concedendo entrevistas aos telejornais SE1 da TV Sergipe e Balanço Geral – edição da tarde da TV Atalaia, e também a Jovem Pan e Rede Xodó, para destacar os primeiros 100 dias da sua gestão da Nova Aracaju. Durante as entrevistas, o gestor abordou os avanços em áreas chave como saúde, transporte público, limpeza urbana e o planejamento de novas obras para Aracaju, evidenciando a importância das mudanças que vêm sendo implementadas.

Ricardo Marques destacou a economia gerada pelo novo contrato da limpeza urbana de Aracaju e explicou que o processo trouxe mais eficiência e impacto financeiro positivo para a Prefeitura. “Conseguimos transformar a questão da limpeza urbana, que era quase um monopólio de 40 anos, trazendo duas novas empresas e economizando mais de R$ 30 milhões”, afirmou o prefeito em exercício.

Além disso, Ricardo Marques ressaltou as mudanças na gestão do Hospital Nestor Piva e a convocação de mais de 250 novos profissionais de saúde para as Unidades de Saúde da Família (USFs), com foco no aumento da qualidade do atendimento.

Outro ponto importante abordado pelo prefeito durante as entrevistas foi a melhoria no transporte público. Entre as medidas implementadas, Ricardo Marques destacou a chegada dos primeiros ônibus com ar-condicionado em Aracaju, além da aprovação para a implantação de ônibus elétricos. “Pela primeira vez, temos ônibus com ar-condicionado rodando em Aracaju”, enfatizou, lembrando que essa mudança já é uma realidade em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Paris. O prefeito também anunciou a nova licitação do transporte público e a manutenção do congelamento da tarifa de ônibus, uma medida considerada importante, principalmente no atual cenário de melhorias no sistema.

Ricardo Marques ainda falou sobre o decreto que trata da vida útil dos ônibus em circulação na cidade, estipulando que apenas veículos com até 12 anos de uso podem circular. “Chega de transporte sucateado. A população merece qualidade”, afirmou o prefeito.

Obras e projetos para Aracaju

Com mais de 60 obras em andamento, o prefeito destacou várias melhorias planejadas para Aracaju, incluindo a construção de duas novas creches em parceria com o Governo do Estado, uma na Zona Norte, no bairro 18 do Forte, e outra no Bugio. “Por muito tempo, a construção de creches foi esquecida, e agora estamos trazendo soluções para essa necessidade urgente”, afirmou.

Além disso, Ricardo Marques mencionou investimentos na saúde, com a licitação de três novas unidades básicas de saúde e a ampliação da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. Ele também frisou a preocupação ambiental nas obras, como nas avenidas Maracaju e Maranhão, onde projetos de infraestrutura serão realizados sem a remoção de árvores, respeitando o meio ambiente.

Comitê Operacional e resposta às chuvas

Nas entrevistas, o prefeito também comentou sobre o Comitê Operacional criado para coordenar medidas emergenciais diante dos impactos das chuvas em Aracaju. “A chuva é uma bênção, mas com anos de ausência de infraestrutura, as consequências aparecem. Com trabalho preventivo, conseguimos minimizar os impactos e dar atenção imediata à população”, afirmou Ricardo Marques, destacando o compromisso da gestão em reduzir os impactos das chuvas e buscar soluções mais rápidas para a cidade.

Prefeito Ricardo Marques fala sobre os avanços e desafios nos primeiros 100 dias de sua gestão em Aracaju, destacando melhorias no transporte público, saúde, limpeza urbana e novas obras para a cidade.

Texto e foto Fredson Navarro