Ricardo Marques diz que Maria do Carmo deixa legado de força da mulher sergipana

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) recebeu com muita tristeza a notícia da morte da ex-senadora Maria do Carmo Alves e suspendeu a agenda da campanha que realiza ao lado de Emília Corrêa, em respeito ao momento de dor.

“Dona Maria fez um brilhante trabalho de desfavelamento, defesa da família e valorização à mulher em Sergipe. Ela foi a primeira senadora eleita do estado e recordista no Brasil. Foi a senadora com mais mandatos, fez muito pelo nosso povo e ao lado de João Alves, nos encheu de orgulho com atuação forte e democrática”, disse o vereador.

Ricardo Marques se solidarizou com a família Alves e com o povo sergipano que está em luto.

“A vida de dona Maria foi marcada por uma trajetória de luta, coragem e dedicação inabalável a cuidar das mulheres e dos menos favorecidos. Nascida em uma época de desafios, ela sempre soube transformar as adversidades em forças para sua incessante busca por justiça e igualdade. Sua luta não foi apenas por si mesma, mas por todos que, como ela, sonhavam com um futuro melhor. Descanse em paz, dona Maria. Sua luta não foi em vão, e sua memória será sempre uma luz guiando nossos passos”, finaliza.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Pedro França