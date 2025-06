Ricardo Marques é citado em pesquisa para o Governo do Estado e agradece

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, foi citado na mais recente pesquisa de intenção de votos para o Governo de Sergipe, realizada pela empresa Lobby. O levantamento, exibido no programa “Jornal da Fan”, surpreendeu positivamente a Ricardo Marques que aparece entre os nomes lembrados pela população sergipana para disputar o comando do Executivo estadual.

Ao comentar o resultado, Ricardo demonstrou gratidão pela lembrança, mas reafirmou seu compromisso atual com a capital. “Recebo com humildade e gratidão essa manifestação espontânea do povo sergipano. Mas meu foco permanece em Aracaju, onde sigo colaborando com a gestão da prefeita Emília Corrêa para promover as mudanças que nossa cidade precisa”, declarou.

Ricardo Marques destacou que está à disposição do seu agrupamento político, sempre com o propósito de servir à população. “Tenho um compromisso com a transformação de Aracaju. Queremos que a cidade avance com políticas públicas eficientes, capazes de melhorar de forma concreta a vida das pessoas em áreas como mobilidade, educação, saúde e assistência social”, afirmou.

Ele também ressaltou sua visão para o futuro da capital: “Quero que a nossa cidade, sob o comando da prefeita Emília e do nosso grupo, volte a ser reconhecida como a cidade da qualidade de vida, da geração de emprego e renda. Uma cidade com educação, saúde e qualidade de vida para todos, em especial para quem mais precisa”, destacou.

Por fim, o vice-prefeito agradeceu a confiança do povo sergipano: “Ser lembrado para uma função tão importante é uma honra. Essa lembrança aumenta ainda mais a minha responsabilidade de seguir servindo com dedicação, seriedade e amor por Sergipe”, concluiu.

Por Assessoria de Imprensa