Ricardo Marques é diplomado vice-prefeito; “Sou grato ao povo de Aracaju pela confiança”

O jornalista Ricardo Marques (Cidadania), que encerra seu primeiro mandato como vereador de Aracaju, foi diplomado vice-prefeito da capital em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral na última terça-feira, 17, no Teatro Tobias Barreto. Ao lado da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) e dos vereadores que comporão a nova legislatura, Ricardo celebrou a conquista histórica.

Com mais de 25 anos de experiência no rádio e na televisão, Ricardo ingressou na política em 2020, quando foi eleito vereador, destacando-se pela atuação em áreas como transporte, saúde, educação e geração de emprego. Sua trajetória parlamentar e proximidade com os aracajuanos o levaram a integrar a chapa vitoriosa com Emília Corrêa, rompendo com décadas de domínio político na capital.

“Sou grato ao povo de Aracaju pela confiança e motivado para trabalhar por uma cidade mais cuidada, que valorize sua gente e sua história. Serei um vice-prefeito atuante, com contato direto com o povo, como sempre fiz ao longo do meu mandato de vereador”, afirmou Ricardo.

Além de vice-prefeito, Ricardo Marques assumirá a Secretaria de Comunicação da capital, compromisso que reforça sua proposta de transparência e proximidade com a população. “A comunicação será um canal aberto para ouvir as demandas e garantir que Aracaju avance como uma cidade para todos”, destacou.

A posse da primeira mulher prefeita da capital e de Ricardo Marques ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, marcando um novo capítulo na história política de Aracaju.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto: China Tom / CMA