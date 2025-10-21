Ricardo Marques incentiva participação popular na política durante Congresso

O vice-prefeito de Aracaju e liderança estadual do Cidadania, Ricardo Marques, participou neste fim de semana do Congresso Municipal do partido em Lagarto, no centro-sul sergipano. O encontro reuniu filiados, lideranças locais e novas adesões em um momento de fortalecimento e renovação da legenda no município.

Durante o evento, foi eleito o novo presidente do Diretório Municipal, o vereador Josivaldo da Equoterapia, que passa a conduzir o Cidadania em Lagarto com o compromisso de ampliar o diálogo e a presença do partido junto à população.

Ricardo Marques destacou a importância de estimular a participação popular na política e de abrir espaço para novas lideranças.

“O Cidadania está se mobilizando e convida todos a participar. Venha fazer parte de um partido que quer transformar a política em envolvimento e, acima de tudo, participação. A política precisa de novas pessoas”, afirmou o vice-prefeito.

A presidente municipal do Cidadania Aracaju, Cecília Marques, também marcou presença no congresso.

“Momentos como este são muito importantes porque mostram a força e a unidade do partido”, destacou.

Ricardo aproveitou a visita para conversar com moradores e lideranças de Lagarto.

“Foi um dia muito especial. Agradeço pela recepção e pelas boas conversas com quem acredita em um futuro melhor para nossa gente”, completou.

