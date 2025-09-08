Ricardo Marques: junto com Emília Corrêa e pronto para 2026

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, reafirma sua posição de lealdade, responsabilidade e compromisso com o povo aracajuano e com a gestão da prefeita Emília Corrêa.

Marques destaca que sua trajetória política está vinculada ao agrupamento que o conduziu ao cargo de vice-prefeito e que, por isso, sua atuação continuará pautada na unidade, na coerência e no respeito aos compromissos assumidos. “Estou ao lado da prefeita Emília e do agrupamento político que represento com convicção. A prioridade absoluta, neste momento, é a gestão de Aracaju, sempre colocando os interesses da população em primeiro lugar”, reforça.

Sobre o Cidadania e a federação partidária, Ricardo Marques ressalta que o diálogo tem sido permanente, mantendo sintonia com as lideranças nacionais e estaduais. “É no ambiente democrático e coletivo que as decisões políticas devem ser tomadas. A disputa eleitoral será tratada em 2026, no tempo adequado e de forma conjunta pelo grupo”, afirma.

Com firmeza, o vice-prefeito sublinha que sua atuação não se move por interesses pessoais, mas pelo compromisso com a cidade. “Minha responsabilidade é com a gestão e com os aracajuanos, defendendo diariamente políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. É esse o caminho que vou seguir, sempre de forma transparente e leal”, conclui.

