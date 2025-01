Ricardo Marques lamenta morte do ex-vereador Evando Franca e emite nota de pesar

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-vereador Evando Franca, na noite desta terça-feira, 14 de janeiro, e se solidarizou com a família e amigos.

“Foi com tristeza e pesar que recebi a notícia sobre o falecimento do ex-vereador por Aracaju, Evando Franca. Fica na memória de todos nós o legado de sua luta. Deixo aqui meus sentimentos e oro a Deus que conforte o coração de familiares e amigos nessa hora de dor e pesar”, lamentou Ricardo Marques através das redes sociais.

Evando Franca era natural de Boquim e construiu a sua carreira em Aracaju. “Ele foi vereador durante 7 mandatos e fez história na capital, cidade que ele escolheu para viver e se dedicou em prol de melhorias para o povo. Foi um homem integro e deixa um grande legado de comprometimento”.

Por Fredson Navarro