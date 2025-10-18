Ricardo Marques, liderança em ascensão na política do estado de Sergipe

Com uma trajetória marcada pela seriedade, coerência e compromisso com o interesse público, Ricardo Marques é hoje um dos nomes mais preparados da nova geração política de Sergipe. Jornalista com mais de 20 anos de atuação na comunicação, passou por grandes veículos como TV Sergipe, TV Atalaia e o rádio sergipano, conquistando a confiança do público pela clareza com que sempre tratou os temas de interesse coletivo.

Em 2020, Ricardo levou para a vida pública a mesma credibilidade que construiu no jornalismo. Foi eleito vereador de Aracaju e, logo em seguida, integrou a chapa vitoriosa que o levou à posição de vice-prefeito da capital sergipana, onde consolidou sua imagem de gestor atuante, próximo da população e atento às demandas reais da cidade.

Filiado ao Cidadania, Ricardo se mantém no mesmo partido desde o início da sua carreira política, algo cada vez mais raro no cenário atual. Essa permanência simboliza fidelidade, coerência ideológica e lealdade ao projeto político que o elegeu, em contraste com figuras que mudam de legenda ao sabor das conveniências eleitorais.

Ao longo de sua atuação pública, tem defendido bandeiras fundamentais para o futuro de Sergipe, como a mobilidade urbana sustentável, o desenvolvimento econômico regional, a valorização da juventude, o acesso à educação de qualidade e a geração do primeiro emprego.

Agora, Ricardo Marques se prepara para dar um novo passo em sua trajetória: disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Seu propósito é contribuir para transformar Sergipe em uma potência econômica regional, fortalecendo políticas públicas voltadas à inovação, à infraestrutura e ao empreendedorismo.

Com os pés no chão e o povo sergipano no coração, Ricardo reúne as condições necessárias para ser um dos melhores deputados federais da história política de Sergipe. Sua trajetória de trabalho, ética e compromisso o credenciam como uma voz firme, moderna e propositiva, capaz de representar com dignidade e eficiência os interesses de todo o estado no Congresso Nacional.

Texto e foto assessoria