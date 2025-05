Ricardo participa de Audiência Pública da PMA e conversa com moradores do Santa Maria

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou da abertura da primeira audiência pública para a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), realizada pela Prefeitura de Aracaju, no bairro Santa Maria, zona sul da capital, na noite desta quarta-feira, 7 de maio, e junto com representantes da gestão municipal, aproveitou a oportunidade para conversar com a comunidade e ouvir as solicitações necessárias para melhorar a saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e segurança.

“É mais um espaço aberto com a população para a gente conhecer de perto as suas necessidades com o objetivo de buscar melhorias para a região para o próximo ano. A prefeita Emília Corrêa explicou que às vezes, a gestão planeja construir uma praça, mas os moradores preferem uma creche ou uma unidade de saúde. Se a gente não escuta, acaba errando nas prioridades. É muito importante que a população esteja presente para opinar e sugerir porque, ao incluir essas demandas na lei, é obrigatório que a gente analise o orçamento para que o serviço chegue”, explica.

A partir das contribuições obtidas nas audiências presenciais e na consulta pública online, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), irá reunir e organizar as prioridades apontadas pela população para consolidá-las no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) até o dia 31 de maio. A consulta virtual segue aberta ao público até 19 de maio.

Por Fredson Navarro

Fotos Secom de Aracaju