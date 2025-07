Ricardo Marques se solidariza com Zezinho Sobral e deseja recuperação rápida

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, usou as redes sociais para se solidarizar com a saúde do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, que passou mal na tarde deste domingo, 20 de junho, enquanto descansava na Praia da Caueira.

“Recebi com preocupação a notícia sobre o mal-estar sofrido pelo vice-governador de Sergipe e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral. Estou acompanhando a situação com atenção, pedindo a Deus que lhe conceda uma recuperação rápida e completa. Zezinho é um homem público cuja dedicação ao nosso estado é amplamente reconhecida. Tenho fé de que, em breve, estará restabelecido e de volta à sua missão com a mesma força e comprometimento de sempre”, postou no X e compartilhou nas redes sociais.

da assessoria