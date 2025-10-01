Ricardo Marques visita UBS Roberto Paixão e reforça proximidade com a população

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, visitou na manhã desta quarta-feira, 1° de outubro, a Unidade de Saúde da Família (USF) Roberto Paixão, no bairro 17 de Março.

Durante a visita, Ricardo percorreu as instalações, conversou com moradores que aguardavam atendimento e ouviu demandas, sugestões e elogios sobre os serviços prestados. “Sempre gostei de estar perto do povo, de ouvir as pessoas. É esse contato direto que nos permite aprimorar o serviço público”, afirmou.

O vice-prefeito também dialogou com médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais da unidade. Em pauta, as condições de trabalho, desafios e conquistas. “Fui muito bem recebido e pude ver de perto a dedicação da nossa equipe de saúde, que é fundamental para o bem-estar da população”, destacou Ricardo Marques.

Texto e foto assessoria