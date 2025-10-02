Ricardo Vasconcelos comemora regulamentação histórica do transporte complementar urbano

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), celebrou nesta quinta-feira, 2/10, a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 391/2025, que institui a regulamentação do transporte complementar urbano na capital. Segundo ele, a medida representa uma reparação histórica para os trabalhadores que, há mais de três décadas, já atuam na cidade, mas enfrentavam perseguições, apreensões de veículos e multas que comprometiam o sustento de suas famílias.

“Era inadmissível que profissionais que já eram uma realidade no dia a dia de Aracaju vivessem sob constantes dificuldades, perdendo até o seu instrumento de trabalho. A Política Nacional de Mobilidade Urbana já reconhecia o táxi-lotação como modal, mas, em Aracaju, o tema sempre foi adiado, prefeito após prefeito, sem regulamentação”, destacou Ricardo.

O parlamentar ressaltou ainda o papel da prefeita Emília Corrêa (PL), que cumpriu a promessa de campanha e deu o passo decisivo para regulamentar a atividade. “Ela sempre esteve ao lado dessa luta quando era vereadora e, hoje, como prefeita, transformou o compromisso em realidade”, disse.

Ricardo frisou que a regulamentação não prejudica as empresas de ônibus nem o serviço de táxi-bandeirinha, mas fortalece a mobilidade urbana na capital. “Estamos aqui para avançar, para melhorar o transporte público de Aracaju. Esse é um passo importante para oferecer mais comodidade e atender às necessidades da população”, afirmou.

O vereador parabenizou os trabalhadores do transporte complementar pela conquista. “Essa vitória só foi possível porque eles tiveram coragem de ir às ruas, enfrentar o sistema e articular junto ao Executivo e ao Parlamento. Hoje é um dia de comemoração e de reconhecimento a esses profissionais que merecem nosso aplauso”, concluiu.

Por Caroline Prata – Foto: Luanna Pinheiro