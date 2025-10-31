RICARDO VASCONCELOS DEFENDE FORTALECIMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E ALERTA PARA JOGO POLÍTICO ANTECIPADO

Durante seu pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) fez uma ampla reflexão sobre temas ligados à segurança pública, à atuação política no estado e à necessidade de uma política mais transparente e baseada na verdade.

O parlamentar iniciou seu discurso destacando o avanço da segurança em Aracaju e elogiando os resultados alcançados pelo Governo do Estado.

“A gente tem essa sensação de segurança na nossa cidade. Eu acredito que Aracaju hoje seja uma das cidades mais seguras do país, e isso é muito bom para todos nós”, afirmou.

Ricardo, no entanto, alertou sobre o perigo de discursos que desvalorizem as forças de segurança.

“Não podemos desacreditar ou menosprezar nossas forças de segurança. Se elas não tiverem moral e respeito nas ruas, quem vai dominar são aqueles que vivem fora da lei. Quem anda dentro da legalidade não tem que temer a polícia”, disse.

O vereador também comentou, de forma ponderada, episódios recentes de confronto policial em outros estados, reforçando que não se trata de fazer apologia à violência, mas de reconhecer que “quem faz a opção pelo crime precisa estar ciente das consequências”.

Críticas à antecipação política e defesa da verdade

Na segunda parte de sua fala, Ricardo Vasconcelos chamou atenção para o que considera “manobras políticas antecipadas” em Sergipe, apontando tentativas de difamar lideranças locais e desviar o foco do debate real.

“A gente está vendo pessoas querendo vincular nomes a situações e tentando manchar imagens. O melhor caminho sempre será a verdade, porque a verdade liberta e nos permite dormir com a consciência tranquila”, afirmou.

Ele defendeu que a política deve ser feita com coerência e honestidade:

“Por que não sermos o mesmo homem na vida pública que somos na vida privada? Por que não fazer política com a verdade, sem máscaras e sem encenações?”, questionou.

O parlamentar ressaltou ainda que a disputa eleitoral deve ocorrer “no tempo certo e no campo das ideias”, e não por meio de ataques pessoais.

“Quem confia em Deus não precisa agir de forma covarde. O que fazemos de maldade ao outro volta com uma velocidade tremenda”, destacou.

Cobrança por mais investimentos federais em Aracaju

Ricardo anunciou que pretende levantar dados sobre o volume de recursos federais destinados à capital sergipana pelos atuais parlamentares.

“Quero saber quanto cada senador e deputado federal destinou para Aracaju nos últimos anos. Quem não faz nada pela cidade não tem o que vir fazer aqui, apenas aparece em época de campanha para enganar o povo”, criticou.

O vereador também defendeu que o debate político seja baseado em resultados concretos e transparência:

“Precisamos mostrar quem realmente trabalha por Sergipe e Aracaju. Essa disputa de marketing não engana mais ninguém.”

Pedido por atenção à limpeza dos manguezais

Encerrando sua fala, Ricardo Vasconcelos fez um pedido à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para intensificar a limpeza dos manguezais da cidade, especialmente na região da 13 de Julho.

“Os mangues continuam sujos, e a população ainda despeja lixo ali. Isso é um problema ambiental e visual. Precisamos de uma ação constante de limpeza”, destacou.

Ele também lembrou dos riscos ambientais do descarte inadequado de plásticos:

“As micropartículas se acumulam nos animais que consumimos. Quem está na política precisa pensar nessas questões simples, mas fundamentais para a qualidade de vida da população”, alertou.

Por fim, o vereador reafirmou seu compromisso com a cidade:

“Nosso compromisso maior sempre foi e sempre será com Aracaju e com o seu povo. Quem tem rabo preso não deveria estar aqui. Nosso papel é cobrar e fiscalizar, com coragem e verdade”, finalizou.

Por Caroline Prata – Foto: Luanna Pinheiro