Ricardo Vasconcelos destaca a importância do diálogo e da eficiência na nova gestão

Durante a primeira sessão do ano, realizada na manhã de hoje, 4/2, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) desejou sucesso à prefeita Emília Corrêa (PL) e ao vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), enfatizando a necessidade de uma gestão pautada na simplicidade e na eficiência. Ele ressaltou que o exercício do poder deve ser encarado com humildade e compromisso com a população.

“O poder é passageiro, e a gente tem que estar blindado para não deixar que ele suba à cabeça. O que nós temos que enxergar é que somos servidores do povo e estamos com uma missão delegada para cumprir com alta eficiência”, afirmou.

O vereador também destacou a importância do diálogo entre o Executivo e o Legislativo, pontuando que essa foi uma das dificuldades da administração anterior.

Ele reforçou que as demandas levadas ao Executivo pelos vereadores representam os anseios da população e não interesses individuais. “Nós, que estamos na ponta, representando o povo, somos muito cobrados”, enfatizou.

Além disso, o vereador mencionou desafios em áreas como saúde, educação e mobilidade urbana, ressaltando que a nova gestão precisa avançar para evitar problemas antigos e oferecer o melhor para o povo aracajuano.

“Há coisas que não têm como mais aceitar. São outros tempos, e a nossa população merece viver de forma digna, com saúde, educação e serviços de qualidade”, afirmou.

por Caroline Prata – Foto: China Tom