RICARDO DESTACA AVANÇO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E COMPROMISSO COM SERVIDORES: “TALVEZ A MELHOR DO PAÍS”

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju, nesta quinta-feira, 10, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) celebrou o que classificou como um “momento histórico” no Legislativo: o avanço da reforma da Previdência municipal.

Em tom otimista, o parlamentar destacou o amplo diálogo entre os vereadores, sindicatos e a Prefeitura de Aracaju, ressaltando que a proposta em discussão pode ser uma das mais equilibradas já aprovadas no país.

“Estamos em vias de aprovar uma reforma da Previdência, que é um tema muito delicado. Não é fácil fazer uma reforma sem desagradar, mas está parecendo que vamos conseguir”, afirmou Ricardo. Ele destacou o trabalho coletivo que resultou em sugestões de ajustes e melhorias, inclusive com reivindicações da oposição sendo atendidas.

Para o vereador, o diferencial dessa reforma está justamente na construção coletiva e no compromisso com os direitos dos servidores. “Seria de uma maldade tremenda imaginar que a prefeita ou esta Casa aprovariam uma lei que retirasse direitos. Nosso papel é revisar, propor correções e garantir o que é justo”, reforçou.

Ricardo também elogiou o líder do governo, vereador Isac Silveira (União), e demais colegas parlamentares pelo empenho na análise técnica da proposta. “Todos os vereadores foram correntes dessa luta. A prefeita Emília, inclusive, nos ligou e afirmou estar aberta a novos ajustes. Isso mostra o compromisso com o diálogo e com os servidores.”

O parlamentar afirmou ainda que o projeto, caso seja aprovado com os ajustes em andamento, poderá se tornar referência nacional. “Talvez saiamos nas manchetes dos blogs nacionais como a melhor reforma da Previdência do país. Porque, ao invés de perdas, os servidores podem sair com conquistas.”

Por fim, Ricardo Vasconcelos reforçou o compromisso do Parlamento com a responsabilidade fiscal e a boa política. “Não adianta fazer política por política e deixar um rombo para o futuro. Estamos aqui para garantir uma reforma justa, viável e saudável para o município de Aracaju e seus servidores.”

Por Caroline Prata – Foto: Luanna Pinheiro