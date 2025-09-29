RICARDO VASCONCELOS DISCUTE DESTINAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA FORTALECER A SAÚDE DE ARACAJU

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 29/9, com a secretária municipal da Saúde, Dra. Débora Leite, para tratar da destinação das emendas impositivas do Legislativo com o objetivo de viabilizar melhorias para a saúde da população.

O encontro teve como finalidade alinhar prioridades e garantir que os recursos cheguem às áreas que mais necessitam, fortalecendo a rede municipal de saúde.

Durante a reunião, Ricardo destacou que uma das principais metas é assegurar que a nova UPA da Zona de Expansão seja construída e entregue já equipada, oferecendo melhores condições de atendimento à população. “Estamos vendo a possibilidade de colocar recursos para estruturar a nova unidade, que já está em andamento e que, em breve, será uma realidade para os aracajuanos”, afirmou.

Além da UPA, também foi discutida a possibilidade de investir em novos equipamentos para as UBSs, bem como em melhorias estruturais que garantam condições adequadas de trabalho aos agentes de saúde do município. Segundo o vereador, é essencial que as emendas sejam direcionadas de acordo com as demandas reais da gestão e da população.

Ricardo Vasconcelos ressaltou ainda que a saúde é uma prioridade do seu mandato e que o diálogo com a Secretaria é fundamental para definir os próximos passos. “Estamos colocando nosso mandato à disposição, ouvindo os projetos da secretária e, em breve, levando essas demandas para os demais colegas vereadores e vereadoras. É uma parceria que só tem a fortalecer Aracaju”, destacou.

Para ele, a soma de esforços entre o Legislativo e o Executivo é indispensável para garantir o retorno social esperado. “A nossa real intenção é fazer uma boa política, que melhore a vida das pessoas e traga avanços não só na saúde, mas também na educação e na infraestrutura”, completou.

A secretária Débora agradeceu a iniciativa e reforçou a importância da parceria institucional para que o município possa ampliar a oferta de serviços e entregar uma saúde pública de qualidade à população.

Texto e foto: Caroline Prata