Ricardo Vasconcelos é reeleito presidente da Câmara de Aracaju

Vereadores elegem nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026

Nesta quarta-feira (01/01), após a solenidade de posse, ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju, para o biênio 2025/2026. Os vereadores eleitos na Mesa foram: Ricardo Vasconcelos, reeleito para o cargo de presidente da Casa, Pastor Diego, para o cargo de vice-presidente, Sgt. Byron como primeiro secretário, Joaquim da Janelinha, como segundo secretário e Moana Valadares, como terceira secretária. Apenas uma chapa foi registrada. O vereador Breno Garibalde conduziu a eleição, por ter sido o segundo vereador mais votado.

Somente os vereadores Iran Barbosa e Sônia Meire se absteram da votação e justificaram o voto. O vereador Iran disse que ” acompanho o trabalho de Ricardo na Casa. Porém, eu tenho diversas divergências ideológicas com outros representantes dessa chapa”. A vereadora Sônia Meire ressaltou que “a Mesa não é gerenciada somente pelo presidente. Nesse momento, as disputas ideológicas têm feito que tomemos posições mais radicalizadas. Nossa voto será de abstenção, com todo respeito ao vereador Ricardo Vasconcelos e a todos que comporão a Mesa.”

De acordo com o Regimento Interno da CMA, a Mesa Diretora é um órgão da Casa Legislativa, que compete a representação do Poder e o exercício das funções diretiva, executiva e disciplinar dos trabalhos legislativos. Além disso, cabe à Mesa Diretora tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; propor, privativamente, ao Plenário a aprovação do regulamento de seus serviços e promulgar Emendas à Lei Orgânica Municipal, Decretos Legislativos e Resoluções da Câmara Municipal de Aracaju.

O que disse a nova Mesa Diretora?

O presidente reeleito da Casa Parlamentar, Ricardo destacou que “julgo que isso é um momento muito importante para o Parlamento Municipal porque mostra que nós estamos passando por uma renovação política com qualidade. O Parlamento já ocupou uma posição de protagonista nas últimas discussões políticas, na administração pública. Nós queremos cada vez mais ajudar Aracaju a se desenvolver, a resolver os seus problemas”.

O vice-presidente da Casa, o vereador Pastor Diego, disse que “eu estou muito feliz com essa oportunidade que Deus nos concedeu e ao povo aracajuano. A nossa expectativa é continuar realizando o trabalho, em defesa da família, dos valores cristãos, e buscar uma cidade melhor para o povo aracajuano. Quero trabalhar ao lado do presidente Ricardo Vasconcelos, que fez uma grande gestão da legislatura passada e nossa intenção é colaborar e fortalecer cada vez mais o protagonismo da Câmara Municipal de Aracaju”.

O vereador Sgt. Byron, eleito como o primeiro secretário, pontuou que “estou muito feliz em ter passado pelo processo eleitoral com vitória, e também em estar compondo a Mesa diretora da Câmara, que comanda os trabalhos legislativos. É uma honra fazer parte novamente da Mesa diretora, composta por grandes nomes. Então, é mais responsabilidade que a gente tem, não só em conduzir os trabalhos junto a todos os membros da mesa, mas também com o povo de Aracaju, para que as pautas que precisam ser priorizadas venham ao parlamento e sejam aprovadas em prol do benefício do povo”.

O vereador Joaquim da Janelinha, eleito como segundo secretário, disse que “a expectativa é muito boa, a reeleição é uma resposta da sociedade que pede para a gente trabalhar mais quatro anos. E participar da Mesa é motivo de muita felicidade, essa parceria com Ricardo e a indicação do partido do PDT foi muito positiva. Então, vamos trabalhar ara fazer esse elo entre as comunidades e o parlamento”.

A vereadora e terceira secretária, Moana Valadares, disse que ” é uma honra muito grande poder fazer parte da mesa e viver essa experiência. Estou ansiosa para começar a trabalhar e lutar pelo povo de Aracaju”.

Conheça a biografia dos vereadores que estão na composição da mesa diretora

Ricardo Vasconcelos (PSD)

Ricardo Vasconcelos Silva, nasceu em 06 de dezembro de 1984 na capital sergipana. É advogado, servidor público da DESO, casado com Thaine Garcia, pai de Gabriel e Felipe. O parlamentar está em seu 1ª mandato, e em dezembro de 2022 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Ricardo tem se destacado pela forma democrática, transparente e eficiente que vem atuando a frente da presidência da CMA, a capacidade de dialogar de forma pacifica e harmoniosa com a oposição e situação da Casa tem trazido bons resultados durante as votações de Projetos, acelerando o ritmo de trabalho, apreciando e aprovando projetos que favorecem a população aracajuana.

Além disso, como servidor público, Ricardo procura valorizar o funcionalismo público, estabelecendo dialogo com os servidores públicos municipais da administração geral, SMTT e Guarda Municipal, o que garantiu o cumprimento dos direitos e benefícios durante as votações de Projetos enviados pelo Executivo para a CMA.

Pastor Diego (União Brasil)

Vítor Diego Lima Fortunato, conhecido como Pastor Diego (PP), nasceu em 29 de dezembro de 1992. Em 2025, seguirá para o 2º mandato como vereador. Pastor Diego é advogado por formação, trabalhou no centro de Aracaju como vendedor e faz parte da Comissão de Justiça, Redação e Ética da Câmara. O vereador possui projetos de cursos profissionalizantes pelos bairros de Aracaju e defende os direitos da população, a família, os valores e princípios cristãos.

Sargento Byron Estrelas do Mar (MDB)

Byron Virgílio dos Santos Silva, nascido em Aracaju, em 29 de junho de 1978, é filho de Maria Iraci dos Santos Silva e Hercílio José dos Santos Silva. Nasceu e cresceu no bairro Atalaia. Pai de Luna Morena e Byron Emanuel, é casado com Anne Bastos. Conhecido como Sgt. Byron do Estrelas do Mar, é Policial Militar de Sergipe, idealizador do projeto social Estrelas do Mar, bodyboarder e bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes (Unit). No ano de 2020, colocou-se, pela primeira vez, como candidato a vereador, e foi vitorioso no pleito a Câmara Municipal de Aracaju, eleito com 1.743 votos. Em 2025, exercerá o seu 2º mandato como vereador.

Joaquim da Janelinha (PDT)

José Joaquim Santos Nascimento, mais conhecido como Joaquim da Janelinha (PDT), nasceu em 15/05/1981 na capital sergipana. Iniciou sua vida política em 2006, na organização de campanha política. Joaquim é professor e gestor escolar. Está em sua 2º Legislatura na Câmara Municipal de Aracaju. O parlamentar foi eleito pela primeira vez em 2020, pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), com 2.829 votos. Em 2024, tendo 4.804 votos, ele foi reeleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Suas principais bandeiras são a educação e o emprego para jovens. Tem projetos sociais nos bairros Augusto Franco, Santa Maria e São Conrado.

Moana Valadares (PL)

Moana Rolemberg Marinho Valadares, 31 anos, é casada e tem dois filhos: Luísa (11 anos) e Pedro (9 anos). É advogada e exerce o primeiro mandato como vereadora eleita por Aracaju. Foi eleita pelo partido liberal (PL), com 7216 votos, sendo a vereadora mais votada da história de Aracaju. Ela é cristã e defende as bandeiras conservadoras. Ela se compromete a ser uma voz atuante na Câmara de Vereadores de Aracaju a partir de 2025.

