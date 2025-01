VEREADOR RICARDO VASCONCELOS NOMEIA SHEYLA GALBA SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA

A convite do presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), a ex-vereadora Sheyla Galba assumiu a função de superintendente de relações institucionais da Casa legislativa aracajuana na manhã desta segunda-feira,06. Para o parlamentar, Sheyla tem os requisitos necessários para o cargo.

“Acredito que ela tem todas as condições de desempenhar um grande trabalho no parlamento municipal, não só pela bagagem técnica, por ser extremamente preparada, mas também por conhecer o funcionamento da Casa, os servidores e ter uma excelente relação com todos os vereadores que comporão a nova legislatura”, disse Ricardo.

A nova Superintendente de Relações Institucionais da CMA, que exerceu mandato de vereadora no parlamento de Aracaju na legislatura compreendida entre 2020 e 2024, mencionou a satisfação com a continuidade no legislativo municipal.

“Estou muito feliz com esse convite do presidente Ricardo Vasconcelos e em saber que poderei continuar na Câmara de vereadores ajudando esse parlamento. Podem ter certeza que iremos contribuir muito. É uma mulher ocupando um cargo tão importante, vamos buscar tornar a Câmara ainda mais leve e desenvolver um trabalho de excelência”.

Biografia

Sheyla Galba da Costa Santos, conhecida como Sheyla Galba, nasceu em 30 de dezembro de 1975. É professora de História e exerceu mandato de vereadora da Câmara Municipal de Aracaju na legislatura passada. Em 2024, Sheyla foi candidata à reeleição pelo partido União Brasil e conquistou 2.905 votos, ficando como 1º suplente.

Entre suas principais bandeiras no legislativo municipal estão a defesa pela saúde pública de qualidade e o tratamento oncológico digno para os cidadãos aracajuanos.

Superintendente de Relações Institucionais

Um superintendente de relações institucionais supervisiona e coordena as atividades de uma organização no âmbito das relações institucionais.

À frente do novo cargo, Sheyla Galba irá desempenhar funções como assessorar e auxiliar a Mesa Diretora em suas diretrizes e em questões de sua competência; desenvolver estudos e projetos voltados para a identificação de problemas e soluções na CMA, bem como viabilizar a sua implantação; fazer cumprir as determinações da Presidência e executar as tarefas por ela delegadas e representá-la sempre que para isso for designado, entre outras atividades.

Texto e foto Agencia CMA

A ex-vereadora irá supervisionar e coordenar as atividades no âmbito das relações institucionais

A convite do presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), a ex-vereadora Sheyla Galba assumiu a função de superintendente de relações institucionais da Casa legislativa aracajuana na manhã desta segunda-feira,06. Para o parlamentar, Sheyla tem os requisitos necessários para o cargo.

“Acredito que ela tem todas as condições de desempenhar um grande trabalho no parlamento municipal, não só pela bagagem técnica, por ser extremamente preparada, mas também por conhecer o funcionamento da Casa, os servidores e ter uma excelente relação com todos os vereadores que comporão a nova legislatura”, disse Ricardo.

A nova Superintendente de Relações Institucionais da CMA, que exerceu mandato de vereadora no parlamento de Aracaju na legislatura compreendida entre 2020 e 2024, mencionou a satisfação com a continuidade no legislativo municipal.

“Estou muito feliz com esse convite do presidente Ricardo Vasconcelos e em saber que poderei continuar na Câmara de vereadores ajudando esse parlamento. Podem ter certeza que iremos contribuir muito. É uma mulher ocupando um cargo tão importante, vamos buscar tornar a Câmara ainda mais leve e desenvolver um trabalho de excelência”.

Biografia

Sheyla Galba da Costa Santos, conhecida como Sheyla Galba, nasceu em 30 de dezembro de 1975. É professora de História e exerceu mandato de vereadora da Câmara Municipal de Aracaju na legislatura passada. Em 2024, Sheyla foi candidata à reeleição pelo partido União Brasil e conquistou 2.905 votos, ficando como 1º suplente.

Entre suas principais bandeiras no legislativo municipal estão a defesa pela saúde pública de qualidade e o tratamento oncológico digno para os cidadãos aracajuanos.

Superintendente de Relações Institucionais

Um superintendente de relações institucionais supervisiona e coordena as atividades de uma organização no âmbito das relações institucionais.

À frente do novo cargo, Sheyla Galba irá desempenhar funções como assessorar e auxiliar a Mesa Diretora em suas diretrizes e em questões de sua competência; desenvolver estudos e projetos voltados para a identificação de problemas e soluções na CMA, bem como viabilizar a sua implantação; fazer cumprir as determinações da Presidência e executar as tarefas por ela delegadas e representá-la sempre que para isso for designado, entre outras atividades.

Texto e foto Agencia CMA