Ricardo Vasconcelos recebe servidores públicos da Câmara

Na manhã desta quarta-feira, 10, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Ricardo Vasconcelos (Rede), recebeu os servidores da Casa Legislativa para uma reunião no gabinete da presidência. Um momento para estreitar laços e dialogar sobre temas como os trabalhos no Legislativo e melhorias para a carreira dos servidores.

Durante o diálogo, foram citadas pelos servidores questões salariais como auxílio alimentação e titulação. A presidente do Sindicato de Servidores da CMA, Helenide Lessa, falou sobre o encontro. “Nós solicitamos essa reunião para pedir alguns esclarecimentos ao presidente Ricardo, que, de pronto, nos atendeu, foi muito importante para nós e acredito que trará um grande progresso para nós servidores”, explicou.

A servidora Verona Dalton também destacou a relevância do diálogo com o presidente. “Nós buscamos esta reunião como uma oportunidade para consolidar com o presidente um canal de comunicação pelo qual possamos entender as propostas dele de valorização dos servidores e apresentar as nossas principais demandas, para entrarmos em sintonia e colaborarmos com a concretização dessas propostas e com o melhor funcionamento da Casa”, pontuou.

Ricardo Vasconcelos assumiu o compromisso de estar sempre buscando a valorização de todos os servidores. “Nós vamos procurar construir uma agenda positiva para vocês. A minha prioridade são os servidores efetivos, para mim é muito importante ouvir vocês, além da valorização salarial, estaremos também ofertando cursos de qualificação”, afirmou.

Foto Gilton Rosas