RIL/Alese: Submissão de artigos encerra no próximo  dia 30 de agosto

Até o dia 30 de agosto segue aberto o prazo voltado à submissão de artigos para publicação na Revista de Informação Legislativa (RIL/Alese). A proposta da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria-Geral da Mesa Diretora (Alese/SGM), é divulgar artigos científicos inéditos reunindo temas relevantes em face do Poder Legislativo e Políticas Públicas de interesse da população sergipana.

O novo periódico será anual e o Edital reunindo as normas de publicação, procedimentos de avaliação e outras informações estão disponíveis na página oficial (al.se.leg.br/ril). A RIL faz parte das ações definidas pelo Conselho Editorial da Editora da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (CE/Alese Editora).

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, destaca o protagonismo e a diversidade no conteúdo. “Pela primeira vez a Casa Legislativa produz e divulga um projeto baseado no fomento do conhecimento com análises e discussões de grandes temas que serão apresentados para a sociedade”, disse.

Para o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, a RIL fortalece a relação do parlamento e o ambiente acadêmico. “Cumprimos uma agenda muito produtiva dialogando com representantes de Instituições de Ensino Superior (IES) e acreditamos que o periódico reunirá artigos de alto nível que vão citar temas na área jurídica, saúde, comunicação pública e ciências sociais com condições técnicas de contribuir no desenvolvimento de Sergipe”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Texto: Shis Vitória / Alese