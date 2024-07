RODOVIA QUE LIGARÁ OS POVOADOS LAGOA DA VOLTA E LINDA FRANÇA TEM EXECUÇÃO AUTORIZADA, DISSE FÁBIO

Atendendo a um desejo antigo dos moradores de Porto da Folha, o governador Fábio Mitidieri assinou nesta quarta-feira, 3, ordem de serviço que autoriza a execução da obra da rodovia que ligará os povoados Lagoa da Volta e Linda França, cujo investimento será de investimento de R$ 30.096.691,42. A obra será executada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER).

Segundo o prefeito da cidade, Miguel de Dr Marcos, a obra é aguardada pela população porto-folhense há mais de 50 anos. “Sabemos reconhecer o trabalho de Fábio, que ainda na época de deputado federal sempre trouxe recursos para o sertão. Há mais de 50 anos esperamos essa rodovia. Ele prometeu e cumpriu”, agradeceu.

Pela Ordem de Serviço, serão pavimentados 15,86 km, no total. “Hoje já passamos por Poço Redondo, onde já entregamos a reforma de uma quadra de esportes para o Centro de Excelência do município, e aqui em Porto da Folha damos autorização para esta rodovia tão esperada pela população. E vamos fazer mais. Temos ao nosso lado um time do Governo do Estado que pode fazer e entregar muito mais para os sergipanos e é o que queremos”, declarou o governador.

Os moradores falaram como suas necessidades serão atendidas com a nova rodovia. “É uma obra que vai servir para todo o povo que mora aqui na zona rural, para ter acesso à cidade. É um povo muito sofrido. Só temos a agradecer”, declarou o Cacique Bá, do Povo Xokó, de Porto da Folha.

O funcionário público Reginaldo de Sá lembrou que a rodovia servirá também para escoar a produção do município. “Essa obra tem grande importância, porque é um anseio antigo do povo. Há muitos anos pedimos essa obra e ela vai facilitar muito a nossa vida”, disse.

Trechos

Serão implantados aproximadamente 7,6 km de pavimentação asfáltica na rodovia SE-200, no trecho do entroncamento SE-317 até o povoado Lagoa da Volta. Também serão implantados 8,26 km no trecho que liga o Povoado Lagoa da Volta ao Povoado Linda França, no município de Porto da Folha.

Foto: Arthur Soares