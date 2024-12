RODOVIA SE-270 RECEBE O NOME DE VALMIR MONTEIRO, MAIOR LÍDER POLITICO DA HISTÓRIA DE LAGARTO

Na manhã desta quinta-feira, 12, foi promulgada, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a LEI Nº 9.565 de 02 de dezembro de 2024, publicada no diário oficial Nº 29.546, de 11 de dezembro de 2024, que denomina como ‘Rodovia Deputado Estadual Valmir Monteiro’, a Rodovia SE-270, no trecho que liga o Povoado Água Fria, o Município de Salgado, à sede do Município de Lagarto.

O autor do projeto foi o deputado Ibrain de Valmir, filho do homenageado, e aprovado por unanimidade por todos os colegas parlamentares.

Valmir Monteiro nasceu no povoado de Água Fria, em Salgado, no dia 16 de julho de 1962. Foi vereador por dois mandatos em Salgado.

Ao longo de sua carreira política, Valmir Monteiro foi prefeito do município de Lagarto por dois mandatos (2009-2012, 2017-2019) e deputado estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe por quatro mandatos (1999-2003, 2003-2007, 2007-2010, 2015-2019).

Segundo o deputado Ibrain, esta é uma forma de homenagear o seu pai e de deixar o seu nome registrado para todo o estado de Sergipe ver. “Tenho muito orgulho do legado do meu pai. O povo de Lagarto tinha um amor verdadeiro por ele, era bonito de se ver. Hoje estamos fazendo essa homenagem para que todos possamos lembrar do seu legado a cada viagem nesta rodovia”, finaliza.

Fonte: Ascom Parlamentar