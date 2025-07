Rodovia SE-335 recebe benfeitorias por solicitação do deputado Netinho Guimarães

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) disse que nos últimos dias vinha recebendo várias cobranças sobre a Rodovia SE-335 no trecho entre os municípios de Neópolis a Japoatã.

O parlamentar recentemente gravou um vídeo para comunicar que tomou as devidas providências, visando colaborar com a trafegabilidade tão importante para a Região do Baixo São Francisco.

De acordo com o deputado, a via apresentava diversos buracos, o que compromete o tráfego no local.

O deputado Netinho Guimarães solicitou ao diretor presidente do DER- Departamento de Estradas e Rodagens, Anderson das Neves, que de imediato atendeu a solicitação.

Por Cláudia Meireles/Assessoria de Imprensa

Foto: Alese