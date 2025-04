Rodovias do centro-sul sergipano recebem mais de R$ 9 milhões em investimentos do Governo do Estado

Nesta sexta-feira, 25, o município de Lagarto recebe a 46ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizado pelo Governo do Estado, e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), registra a presença com a execução de obras que visam a melhoria da malha viária que dá acesso à cidade.

Exemplo disso é a duplicação de aproximadamente um quilômetro (km) da pavimentação asfáltica na rodovia SE-270, que passa por Lagarto. Com investimentos na ordem de R$ 8.173.302,88, a obra está com a execução dos serviços em 40% de conclusão.

Outra iniciativa significativa é a pavimentação em paralelepípedo da rodovia SE-160, no trecho conhecido como Pista do Pau Grande, no povoado Colônia Treze, também em Lagarto. Com uma extensão aproximada de 1,06 km, o projeto conta com um investimento de R$ 1.043.742,83 e já está 95% concluído.

“Os investimentos em infraestrutura e a 46ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de Lagarto demonstram o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos”, destacou o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves.

Para além das obras, a Diretoria de Transportes do DER/SE oferece o serviço de emissão da carteira de passe livre no transporte intermunicipal, concedida a idosos e pessoas com deficiência. Para ser beneficiário da gratuidade, o idoso com 65 anos ou mais precisa visitar o estande munido dos documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e comprovação de renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

Já aqueles que possuem algum tipo de deficiência devem levar os documentos pessoais listados acima acrescidos do Cartão Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Mais obras

Além das obras em andamento, o Governo de Sergipe, por meio do DER/SE planeja mais futuros investimentos para o município. Um deles é a licitação para a contratação de uma empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo de implantação e pavimentação do acesso à Barragem Dionísio de Araújo Machado, mais conhecida por Barragem de Lagarto.

Com uma extensão aproximada de 1,2 km, o trecho que ligará o Distrito Industrial de Lagarto à Barragem tem a obra orçada no valor estimado de R$ 2.898.883,67, com um prazo de execução de 270 dias. A data da licitação está marcada para o dia 29 de julho deste ano.

Sergipe é aqui

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), realiza mais uma edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, levando diversos serviços à população. Localizado na região centro-sul do estado, Lagarto recebe a governança nesta sexta-feira, 25, a partir das 8h, no Colégio Estadual Sílvio Romero.

Foto: Ascom DER/SE