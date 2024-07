RODOVIAS ESTADUAIS DE SE TERÃO VIDEOMONITORAMENTO REFORÇADO VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES

Com o objetivo de aprimorar a eficácia do videomonitoramento e contribuir para a segurança viária, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), informa a instalação de novas câmeras de videomonitoramento em diversas rodovias estaduais. Os equipamentos começarão a registrar infrações a partir do dia 5 de agosto.

As câmeras são de alta resolução e possuem a capacidade de capturar infrações de trânsito e de conduta a uma distância de até dois mil metros. Essas imagens serão monitoradas em tempo real por policiais rodoviários estaduais no Centro de Controle e Operações (CCO) do DER/SE, garantindo uma resposta rápida e eficiente à transgressão às leis.

Segundo o gerente de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, a análise dos dados estatísticos é fundamental para identificar as áreas que necessitam de videomonitoramento. “Estatísticas do CCO, em conjunto com o BPRV, revelam que, nos últimos dois anos, as rodovias monitoradas por câmeras tiveram uma redução quase total nos incidentes. Em contraste, os novos locais escolhidos para a instalação dos equipamentos apresentam altos índices de acidentes, alguns com vítimas fatais. O tráfego intenso e as frequentes infrações nesses locais tornam essencial intensificar a fiscalização”, explica.

As novas câmeras serão instaladas nos seguintes pontos: SE-050 com a Av. Walter Bastos, Rodovia dos Náufragos (Aracaju); SE-050, próximo ao Condomínio Itália, Bairro Mosqueiro (Aracaju); SE-170 em Lagarto, sentido São Domingos; SE-100 em Aracaju, próximo ao Bar Maré Mansa, Rodovia Inácio Barbosa (Aracaju); SE-175, em Ribeirópolis; e SE-170, em Itabaiana, sentido Moita Bonita.

Com informações da ASN – Foto: Ascom DER/SE