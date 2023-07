Rodrigo cobra restauração da luminosidade na Ponte Aracaju-Barra

No cenário político de Sergipe, o deputado Rodrigo Valadares levanta uma importante questão sobre o estado atual da Ponte Aracaju-Barra, a maior ponte urbana do Nordeste e um dos ícones arquitetônicos representativos do estado. Em uma época em que a estrutura era reconhecida por suas deslumbrantes luzes noturnas, que refletiam sua beleza sobre o Rio Sergipe, a atual escuridão que a envolve é motivo de preocupação.

Em 2021, enquanto deputado estadual, Rodrigo desempenhou um papel importante ao aprovar uma indicação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), que visava à manutenção das sinalizações e à revitalização do sistema de iluminação temática da ponte. Acreditava-se que tal medida era essencial não apenas para preservar o orgulho e a valorização deste ícone arquitetônico do estado, mas também para garantir a segurança dos moradores e visitantes que utilizam a ponte.

Contudo, parece que os esforços não foram suficientes, pois a Ponte Aracaju-Barra permanece mergulhada na escuridão, deixando de encantar os que a admiram. “Nós queremos conscientizar os órgãos competentes sobre a importância histórica, cultural e turística da Ponte Aracaju-Barra, além de reforçar a necessidade de investimentos para garantir sua preservação e o resgate de sua beleza noturna. Afinal, a ponte é um marco de nossa região e merece ser admirada e valorizada tanto pelos sergipanos quanto pelos turistas que visitam a cidade”, destacou o deputado.

Fonte e foto assessoria