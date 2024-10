Rodrigo e Moana Valadares realizam mobilização histórica em apoio a Emília neste 2º turno

O segundo turno das eleições municipais em Aracaju ganhou um fôlego inesperado com a força de uma mobilização liderada pelo deputado federal Rodrigo Valadares e sua esposa, a vereadora eleita Moana Valadares. Com um engajamento em massa, o casal tem promovido uma verdadeira onda de panfletagens e carreatas, unindo várias pessoas em torno do nome de Emília Corrêa e gerando um movimento popular na cidade.

Rodrigo e Moana têm demonstrado que esta campanha é mais que uma eleição; é uma causa pela transformação de Aracaju. Pelas redes sociais dos dois, é notório que, em todos os bairros, as movimentações diárias lideradas pelo casal são marcadas pela adesão popular, com jovens, moradores e famílias se unindo em apoio à candidata Emília.

Rodrigo Valadares descreveu a emoção de ver o povo nas ruas: “Nunca vi Aracaju tão unida em torno de uma causa. Essa mobilização não é apenas por Emília, é pela cidade, que agora clama por mudança e, amanhã, essa mudança finalmente se tornará realidade,” declarou, confiante.

Fonte e foto assessoria do deputado