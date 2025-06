Rodrigo Fontes acompanha entrega de ônibus elétricos e modernização do transporte

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) participou, na manhã desta sexta-feira (27), da cerimônia de entrega dos primeiros 15 ônibus elétricos que passam a integrar a frota do transporte público de Aracaju. O evento, realizado no Centro da cidade, contou com a presença da prefeita Emília Corrêa e de autoridades municipais. A chegada dos veículos marca o início de uma nova fase na mobilidade urbana da capital, que se torna pioneira no Nordeste ao operar oficialmente com ônibus 100% elétricos.

Durante a solenidade, Rodrigo Fontes destacou a importância do investimento na qualidade do transporte público e o compromisso da gestão municipal com a população. “Esses 15 ônibus elétricos são uma demonstração clara de planejamento e responsabilidade ambiental. Parabenizo a prefeita Emília Corrêa por honrar seus compromissos com a população. A Câmara também tem parte nesse avanço, pois aprovamos o empréstimo necessário para viabilizar esse projeto”, afirmou o parlamentar.

Compromisso com o futuro sustentável

Em seu discurso, a prefeita Emília Corrêa afirmou que a entrega representa um marco para Aracaju e o cumprimento de uma promessa feita ainda na campanha eleitoral. “Melhorar o transporte coletivo foi um compromisso de campanha. Essa entrega é apenas o começo de uma transformação no transporte público de Aracaju. Vamos continuar investindo para que a população tenha acesso a um sistema eficiente, limpo e acessível a todos”, disse a gestora.

Rodrigo Fontes também ressaltou que a iniciativa contribui para a qualidade de vida dos aracajuanos. “É fundamental que o poder público mostre que está atento às necessidades reais das pessoas – segurança, conforto e respeito ao meio ambiente. Essa entrega representa um ganho coletivo, especialmente para quem depende diariamente do transporte público”, completou.

Os novos veículos são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras de segurança e acessibilidade universal. Por serem movidos a energia elétrica, eles reduzem a emissão de poluentes e contribuem com a preservação ambiental. A previsão é de que os outros 15 ônibus previstos no projeto sejam entregues nos próximos meses, completando a renovação da frota e consolidando Aracaju como referência em mobilidade sustentável no país.

Texto: Miza Tâmara – Foto: Isabela Carvalho