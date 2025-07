Rodrigo Fontes celebra reforma da Previdência em Aracaju: “Uma conquista justa para os servidores”

Nesta quinta-feira (10), a Câmara Municipal de Aracaju viveu um dos momentos mais marcantes do ano legislativo com a votação da reforma da Previdência dos servidores municipais. O vereador Rodrigo Fontes (PSB) utilizou a tribuna para expressar sua satisfação com o resultado de um processo que, segundo ele, foi construído com diálogo, responsabilidade e respeito aos trabalhadores.

Fontes destacou que a proposta aprovada eleva a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), mas que, diferentemente de outras reformas pelo país, essa não retira direitos dos servidores. “Nunca na história de Aracaju os sindicalistas foram tão respeitados, ouvidos, com seus direitos garantidos”, afirmou.

O parlamentar elogiou a postura da prefeita Emília Corrêa, que conduziu as negociações com responsabilidade e sensibilidade. “Aracaju teve a sorte de ter, neste momento, uma servidora pública de um lado e um líder sindicalista que conhece bem a Previdência do outro, sentando à mesa com todos os sindicatos”, pontuou.

Modelo para o Brasil: reforma construída com diálogo e respeito

Para Rodrigo Fontes, o diferencial da reforma em Aracaju está na forma como ela foi construída: com escuta ativa e participação dos sindicatos. “Tudo aquilo que o trabalhador pediu, e que a prefeitura teve condições de atender, foi feito. Isso é respeito”, ressaltou.

Segundo o vereador, a proposta aprovada deverá servir de exemplo para outras capitais do país. “Tenho certeza que sindicalistas de todo o Brasil vão bater à porta dessa Casa pedindo cópia desse projeto. Aracaju vai se tornar referência nacional por fazer uma reforma justa, sem retirar direitos.”

Fontes também fez questão de parabenizar o líder do governo na Câmara, vereador Isaac Silveira, pela condução do processo, e destacou a unidade da base governista em torno de um projeto que prioriza o funcionalismo público. “Hoje eu votei com consciência tranquila e com alegria. É uma vitória do servidor, da cidade e do bom senso.”

Por Miza Tâmara – Foto: Luana Pinheiro