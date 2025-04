Rodrigo Fontes confirma pré-candidatura a deputado federal e elogia gestão da prefeita Emília Corrêa

Durante entrevista concedida nesta segunda-feira, 14, à Rádio Metropolitana FM, o vereador Rodrigo Fontes confirmou sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Em conversa com o jornalista Luiz Carlos Focca, Fontes afirmou que já iniciou articulações políticas pelo interior de Sergipe e se mostrou confiante na construção de uma candidatura sólida.

“Sou pré-candidato a deputado federal. Isso é uma decisão que já foi tomada. Só volto atrás se for por uma necessidade do partido em prol de uma composição maior. Mas já estou começando a andar e a construir alianças pelo interior do estado”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre o desafio de superar o ceticismo de parte do eleitorado, relembrando sua própria trajetória. “Quando fui candidato a vereador em Aracaju, muita gente não acreditava, até dentro de casa. Mas política é disciplina, é paixão. Eu venho da política do interior, fui vereador em Capela há 20 anos, e isso me deu muita bagagem. Sou filho de Boquim, filho adotivo de Capela e de coração aracajuano”, destacou.

Fontes ainda fez uma avaliação dos primeiros 100 dias da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Para ele, a gestora tem demonstrado compromisso com o que prometeu em campanha. “A população elegeu Emília acreditando nas suas propostas, como a dos ônibus elétricos. Não posso votar contra um projeto que foi apresentado à população e aprovado nas urnas. Ela tem se mostrado uma prefeita bem intencionada e tem mantido um diálogo aberto com a Câmara Municipal. Hoje, Emília tem 22 vereadores na base aliada, resultado de muito diálogo e respeito institucional.”

Durante a entrevista, Rodrigo Fontes elogiou a atuação do presidente estadual do PSB, Zezinho Sobral, à frente da Secretaria de Estado da Educação. “A cada doze dias, uma escola é entregue totalmente reformada, climatizada, com estrutura completa. Isso é transformar vidas pela educação. É isso que o PSB representa”, afirmou.

O vereador também fez questão de destacar o trabalho do secretário de Estado da Saúde e presidente do PSB em Aracaju, Cláudio Mitidieri. “Ele tem feito uma gestão exemplar na saúde pública. Com a segunda fase do programa Opera Sergipe, o governo agora oferece até cirurgias bariátricas, ampliando o acesso a procedimentos que realmente mudam a vida das pessoas.”

Rodrigo Fontes segue se consolidando como uma das novas lideranças do PSB em Sergipe, reforçando seu compromisso com o partido e com a construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social do estado.

Por Miza Tâmara – foto assessoria

Rodrigo Fontes confirma pré-candidatura a deputado federal e elogia gestão da prefeita Emília Corrêa

Durante entrevista concedida nesta segunda-feira, 14, à Rádio Metropolitana FM, o vereador Rodrigo Fontes confirmou sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Em conversa com o jornalista Luiz Carlos Focca, Fontes afirmou que já iniciou articulações políticas pelo interior de Sergipe e se mostrou confiante na construção de uma candidatura sólida.

“Sou pré-candidato a deputado federal. Isso é uma decisão que já foi tomada. Só volto atrás se for por uma necessidade do partido em prol de uma composição maior. Mas já estou começando a andar e a construir alianças pelo interior do estado”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre o desafio de superar o ceticismo de parte do eleitorado, relembrando sua própria trajetória. “Quando fui candidato a vereador em Aracaju, muita gente não acreditava, até dentro de casa. Mas política é disciplina, é paixão. Eu venho da política do interior, fui vereador em Capela há 20 anos, e isso me deu muita bagagem. Sou filho de Boquim, filho adotivo de Capela e de coração aracajuano”, destacou.

Fontes ainda fez uma avaliação dos primeiros 100 dias da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Para ele, a gestora tem demonstrado compromisso com o que prometeu em campanha. “A população elegeu Emília acreditando nas suas propostas, como a dos ônibus elétricos. Não posso votar contra um projeto que foi apresentado à população e aprovado nas urnas. Ela tem se mostrado uma prefeita bem intencionada e tem mantido um diálogo aberto com a Câmara Municipal. Hoje, Emília tem 22 vereadores na base aliada, resultado de muito diálogo e respeito institucional.”

Durante a entrevista, Rodrigo Fontes elogiou a atuação do presidente estadual do PSB, Zezinho Sobral, à frente da Secretaria de Estado da Educação. “A cada doze dias, uma escola é entregue totalmente reformada, climatizada, com estrutura completa. Isso é transformar vidas pela educação. É isso que o PSB representa”, afirmou.

O vereador também fez questão de destacar o trabalho do secretário de Estado da Saúde e presidente do PSB em Aracaju, Cláudio Mitidieri. “Ele tem feito uma gestão exemplar na saúde pública. Com a segunda fase do programa Opera Sergipe, o governo agora oferece até cirurgias bariátricas, ampliando o acesso a procedimentos que realmente mudam a vida das pessoas.”

Rodrigo Fontes segue se consolidando como uma das novas lideranças do PSB em Sergipe, reforçando seu compromisso com o partido e com a construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social do estado.

Por Miza Tâmara – foto assessoria