Rodrigo Fontes destaca harmonia na CMA e defende projeto da loteria municipal

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) foi o convidado desta terça-feira, 10 de junho, do programa Atalaia Mais, da TV Atalaia, afiliada da Record TV em Sergipe. Recebido pelo jornalista Carlos Focca, Rodrigo entrou no estúdio em clima descontraído. Logo no início da conversa, o apresentador brincou com o visual do vereador, elogiando a maquiagem de estúdio: “Você está bonitão, maquiado… Na vida normal, não é assim não, viu?”. Rodrigo respondeu com leveza: “Sempre tem a primeira vez, né, Focca?”.

A entrevista seguiu num tom informal, mas com espaço para abordagens sérias sobre a atuação parlamentar de Rodrigo Fontes. O vereador falou com entusiasmo sobre sua rotina na política e demonstrou estar confortável no novo papel que assumiu na Câmara Municipal de Aracaju. “Estou bem, feliz, Focca, fazendo o que eu gosto, que é política”, declarou.

Trajetória até a Câmara Municipal

Durante a entrevista, Rodrigo compartilhou detalhes sobre sua entrada na política e sua campanha vitoriosa para a Câmara. Ele destacou a influência do vice-governador e secretário da Educação, Zezinho Sobral, e do presidente do diretório municipal do PSB, Cláudio Mitidieri, em sua decisão de disputar as eleições de 2024. “Sempre fui apaixonado pela política. Quando o Zezinho desistiu de sua pré-candidatura à Prefeitura e começou a formar a chapa de vereadores, me convidou. Aceitei o desafio”, contou.

Rodrigo reconheceu que a disputa por uma cadeira no legislativo municipal é intensa e exigente. “Sabia que não era fácil. Rodei os bairros de Aracaju, conversei com as pessoas, e o povo foi generoso comigo. A eleição de vereador é uma das mais difíceis, mas fiz uma campanha honesta, baseada em diálogo e presença nos territórios da cidade”, disse.

Convivência com os colegas vereadores

O parlamentar também foi questionado sobre a convivência com os demais vereadores da Câmara de Aracaju. Segundo ele, o ambiente é respeitoso e produtivo, apesar das divergências ideológicas. “A Câmara é composta por 26 vereadores de excelente nível. Por mais que tenhamos diferenças, sempre discutimos com respeito. Essa é a beleza da democracia”, afirmou.

Rodrigo destacou que foi bem recebido mesmo sendo um estreante no parlamento municipal. “O presidente da Casa, Ricardo Vasconcelos, segue à frente dos trabalhos e mantém o clima de cooperação. Hoje posso dizer que estou em casa na Câmara. A convivência é boa entre situação e oposição, o que fortalece a atuação do Legislativo”, avaliou.

Divergência com Lúcio Flávio e a defesa do diálogo

Carlos Focca tocou em um ponto polêmico ao mencionar um desentendimento entre Rodrigo e o vereador Lúcio Flávio. Rodrigo negou que houvesse conflito pessoal e explicou que houve apenas divergência de ideias sobre um projeto específico. “O Lúcio é um cara do bem. Discordamos sobre a loteria municipal, mas tudo foi feito de forma educada e republicana”, disse.

Rodrigo reforçou que o papel do parlamento é justamente fomentar debates e confrontar ideias. “A democracia permite que cada um defenda o que acredita. E é importante ouvir o contraditório, pois às vezes podemos até mudar de opinião. Mas tudo dentro das quatro linhas do respeito”, completou.

Apoio à criação da loteria municipal

Um dos temas centrais da entrevista foi a Lotaju, projeto de autoria do vereador Isac Silveira, que propõe a criação de uma loteria municipal em Aracaju. Rodrigo se posicionou de forma favorável à proposta e argumentou que ela tem base jurídica sólida. “O ministro Gilmar Mendes deu uma decisão que acabou com o monopólio das loterias. Agora, estados e municípios podem explorar esse tipo de atividade. Isso é uma tendência nacional”, defendeu.

Rodrigo acredita que a Lotaju pode ser uma solução criativa para aumentar a arrecadação sem elevar impostos. “A loteria pode gerar receita nova para investir em áreas prioritárias, como saúde, cultura e esporte. É uma forma legal e moderna de fortalecer o orçamento municipal e beneficiar diretamente a população”, afirmou.

Compromisso com o diálogo e a inovação

Ao final da entrevista, Rodrigo Fontes reforçou seu compromisso com o diálogo e com propostas que tragam inovação para a gestão pública em Aracaju. “A política precisa de coragem e criatividade. Defender ideias novas e, ao mesmo tempo, manter o respeito pelas diferenças é o que move o parlamento”, destacou.

Ele também agradeceu ao espaço concedido pela emissora e pelo jornalista Carlos Focca. “Fiquei feliz em poder dialogar com a população aracajuana por meio do Atalaia Mais. Esse tipo de conversa aproxima o legislativo da sociedade e contribui para uma política mais transparente”, concluiu o vereador.

Por Miza Tâmara – Foto: Isabela Carvalho