RODRIGO FONTES PARTICIPA DE CONGRESSO ESTADUAL DO PSB: “O PARTIDO CAMINHA PARA SER O MELHOR DO BRASIL”

O plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) ficou lotado na manhã deste sábado, 12 l, durante a realização do Congresso Estadual do PSB 2025. O evento reuniu grandes lideranças socialistas, como o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, marcando um importante momento de fortalecimento da legenda no estado.

O encontro também celebrou os 40 anos de fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que ao longo de sua história tem defendido pautas sociais, progressistas e o desenvolvimento do país com justiça e inclusão.

Rodrigo Fontes defende protagonismo do PSB em Sergipe

Entre os destaques do evento esteve o vereador da Câmara Municipal de Aracaju, Rodrigo Fontes, que cumpre seu primeiro mandato. Ele aceitou, no ano passado, o convite do presidente estadual da sigla, Zezinho Sobral, para se filiar ao PSB, e conquistou uma cadeira na Câmara nas eleições de 2024 representando o partido.

Durante seu discurso, Rodrigo Fontes foi aplaudido diversas vezes ao destacar o potencial do PSB em Sergipe e afirmar que “o partido caminha para ser o melhor do Brasil”. A fala entusiasmada do parlamentar arrancou reações positivas da militância e reforçou o clima de otimismo que tomou conta do Congresso.

“Tenho muito orgulho de fazer parte do PSB. É uma legenda com história, compromisso social e que está conectada com os anseios do povo. Junto com o partido, quero trabalhar cada vez mais por políticas públicas que tornem a vida das pessoas melhor, especialmente da população mais vulnerável”, afirmou Fontes.

Ele também fez questão de destacar o trabalho de Zezinho Sobral à frente da Secretaria de Estado da Educação. “O trabalho que Zezinho vem realizando na Educação é extraordinário. A cada doze dias, uma escola é entregue totalmente reformada, climatizada, com quadra de esportes, laboratório de ciências e merenda escolar de qualidade — incluindo camarão no cardápio. Além disso, há premiações para escolas e estudantes que se destacam. Isso é transformar vidas por meio da educação e gerar oportunidades reais.”

O vereador ainda enalteceu a atuação do presidente do PSB em Aracaju e secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. “O secretário Cláudio Mitidieri tem feito um trabalho exemplar na Saúde. Agora, com a segunda fase do programa Opera Sergipe, o governo passa a oferecer também cirurgias bariátricas, ampliando os procedimentos que já vinham sendo realizados. É uma ação que devolve qualidade de vida e dignidade à população sergipana.”

Fortalecimento partidário e perspectivas para 2026

O Congresso Estadual do PSB teve como foco discutir os rumos da legenda em Sergipe, traçar estratégias para as eleições municipais de 2025 e fortalecer a base socialista no estado. O evento também serviu como espaço para troca de experiências entre os filiados e atualização das diretrizes políticas do partido.

Zezinho Sobral, presidente estadual do PSB, destacou a importância do momento: “Estamos vivendo uma fase de reestruturação e crescimento do PSB em Sergipe. A presença de lideranças nacionais mostra a força do nosso estado e a seriedade com que encaramos o futuro do partido. A participação de nomes como o vereador Rodrigo Fontes mostra que estamos formando um time comprometido com a transformação social.”

Cláudio Mitidieri, presidente municipal do PSB em Aracaju, reforçou o espírito de união do grupo: “O PSB está se consolidando como uma alternativa forte e coerente para Aracaju. Acreditamos no potencial dos nossos quadros e seguimos confiantes na construção de um projeto sólido para 2025.”

Durante o evento, Carlos Siqueira ressaltou a importância da unidade partidária e fez questão de destacar o crescimento do PSB no estado. “O PSB vive um momento de renovação e fortalecimento. Este congresso estadual é a prova de que Sergipe está pronto para contribuir com o avanço das ideias progressistas e sociais que defendemos há décadas. É notório o desenvolvimento da nossa sigla no estado, com uma militância atuante e grandes nomes se somando ao projeto. Tenho certeza de que o PSB de Sergipe terá papel de protagonismo nas próximas eleições. Cláudio Mitidieri é uma das nossas grandes lideranças e será nosso candidato a deputado federal, representando esse novo momento do partido.”

Siqueira também fez questão de destacar outra liderança local. “Quero que o eleitorado sergipano faça justiça à trajetória do vereador Elber Batalha Filho, que tem sido uma voz firme e coerente na política. Elber merece estar na Câmara Federal e o PSB acredita no seu potencial como representante de Sergipe em Brasília.”

Recém-chegado ao PSB, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também deixou sua mensagem aos filiados: “O PSB tem um papel essencial na construção de um Brasil mais justo, solidário e desenvolvido. Parabenizo Sergipe por esta grande mobilização e reafirmo o nosso compromisso com a transformação do país através da política.”

O Congresso Estadual do PSB se consolida como um marco importante para o futuro político da legenda em Sergipe, promovendo debates, escuta ativa e alinhamento em torno de um projeto coletivo voltado ao desenvolvimento social — especialmente neste ano em que o PSB celebra quatro décadas de luta por um Brasil mais igualitário.

Texto: Miza Tâmara – Fotos: Isabela Carvalho