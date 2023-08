Rodrigo alerta para julgamento de descriminalização do porte de drogas para uso próprio no STF. “Irão beneficiar os traficantes”

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para esta quarta-feira (2/8) a retomada do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, que discute a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo próprio.

O principal argumento nessa direção é que a conduta não representa riscos à saúde pública, só à saúde pessoal do usuário.

Para o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) traficantes irão ser beneficiados pela eventual descriminalização do porte de drogas.

“Será uma tragédia anunciada, com um aumento significativo de consumo, além do reflexo na saúde dos usuários e o fortalecimento do tráfico”, aponta.

E destaca. “O tráfico terá sua ação facilitada na medida em que podem se valer de traficantes menores, chamados aviõezinhos, para levar pequenas quantidades de um lado pro outro. Quantos traficantes vão alegar que aquela quantidade é para uso pessoal e que, no final, estaria caracterizado o tráfico de drogas?”.

Por Assessoria Parlamentar