RODRIGO VALADARES SOBRE PROPOSTA DE MAIS DEPUTADOS: “MAIS DESPESA PÚBLICA, ZERO SOLUÇÃO PARA O PAÍS”

Deputados da Oposição se manifestaram contra o projeto aprovado que amplia de 513 para 531 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Para o vice-líder da Oposição, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), o impacto financeiro da proposta irá refletir de forma negativa no bolso dos brasileiros.

“Votei contra porque essa medida não resolve nenhum problema do Brasil — apenas cria mais gastos. O país não precisa de mais deputados, precisa de mais responsabilidade com o dinheiro do contribuinte.”

Por Luísa Passos – Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados