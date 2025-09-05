RODRIGO DEFENDE CONSULTA PÚBLICA PARA RESOLVER A POLÊMICA TERRITORIAL ENTRE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira (5), para se posicionar sobre a polêmica envolvendo os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão.

Segundo Valadares, veículos de imprensa têm divulgado que ele não teria se manifestado sobre o tema, mas o parlamentar rebateu a informação:

“A mídia, erroneamente, vem dizendo que não me posicionei sobre o tema. Nada mais falso. Falo disso desde que sou deputado estadual”, afirmou.

Para o deputado, a solução passa pela participação direta da população que vive nos bairros em disputa. Ele defende que seja realizada uma consulta públicacom os moradores das áreas afetadas, para que estes decidam democraticamente em qual município desejam permanecer.

“Quem mora nos territórios em litígio deve ter o direito de escolher em qual cidade quer ficar. É isso que defendo”, reforçou Valadares.

A proposta do parlamentar busca dar voz à comunidade local e evitar que uma decisão seja tomada apenas no campo político ou judicial, sem ouvir quem será diretamente impactado.

Texto e foto Passos Comunicação