RODRIGO VALADARES DENUNCIA ATAQUES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM COLETIVA NA HERITAGE FOUNDATION

Parlamentar sergipano faz pronunciamento contundente sobre a situação política no Brasil durante evento promovido pelo Conservative Caucus

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) fez uma denúncia sobre os ataques à liberdade de expressão durante uma coletiva de imprensa na Heritage Foundation, promovida pelo Conservative Caucus, uma entidade ligada ao partido Republicano nos Estados Unidos, com mais de 50 anos de existência.

Em seu discurso, Rodrigo destacou a importância do direito constitucional à liberdade de expressão, expressando preocupação com o cerceamento desse direito no Brasil. Ele questionou as razões pelas quais parlamentares estão sujeitos a punições por suas opiniões e votos, mesmo com a garantia do artigo 53 da Constituição brasileira. O deputado enfatizou que ações ilegais estavam sendo tomadas sob o pretexto de combate à desinformação, com o apoio da mídia e da elite política.

“Sou membro do parlamento, e conforme nossa constituição, o artigo 53 garante que não posso ser punido pelo que digo, pelas minhas opiniões e por meus votos. Por que não está acontecendo? Por que, como congressista, não posso dizer o que penso e o que quero dizer? Porque tenho um grande risco de perder meu mandato, de ser preso. O que está acontecendo no Brasil?”, questionou Valadares.

Valadares ressaltou o papel das redes sociais nesse contexto, mencionando o episódio envolvendo o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, que se recusou a acatar pedidos de censura do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro. Ele levantou questionamentos sobre a legalidade dessas ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

“Essas ordens ilegais, todas protegidas sob o guarda-chuva de notícias falsas, informações falsas, desinformação, tudo isso eles enviaram para as plataformas de redes sociais para censurar, para a plataforma banir pessoas e apenas um homem, senhor Elon Musk, ele disse não”, destacou Valadares.

O momento ocorreu após audiência pública no Congresso Americano, com a participação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, em razão da divulgação de um relatório pela ala republicana da Comissão Judiciária da Câmara de Representantes dos EUA. O documento abordou decisões sigilosas do ministro do STF Alexandre de Moraes, incluindo a investigação contra Elon Musk.

A coletiva de imprensa e o pronunciamento de Rodrigo Valadares contribuíram para ampliar o debate internacional sobre a situação política e os direitos civis no Brasil. Finalizando, o deputado disse que, mesmo diante desse cenário, ainda há esperança. “Você pode tirar nosso mandato, pode nos colocar na prisão, mas nunca vamos desistir. Porque virá um dia que Deus vai levantar a mão, e neste dia, nenhum mal ficará de pé.”

