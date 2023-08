Rodrigo Valadares destina emenda para saúde ocular em Simão Dias

O Projeto Ver + Simão Dias, liderado pelo deputado federal Rodrigo Valadares (União/SE) e pela prefeitura municipal, é um marco significativo para a saúde ocular em Sergipe. Com uma emenda de R$ 500 mil destinada pelo parlamentar quando ainda era deputado estadual, o projeto visa proporcionar consultas e cirurgias oftalmológicas para catarata e pterígio, devolvendo a visão a pessoas que esperaram anos por esse momento.

“Com imensa satisfação, testemunhamos o resultado de uma emenda que destinamos enquanto deputado estadual, em parceria com a prefeitura, um projeto lindo que está devolvendo a visão de quem esperou anos por esse momento”, disse Rodrigo.

A presença do deputado Rodrigo Valadares durante o lançamento do projeto ressaltou seu compromisso em melhorar a saúde da população sergipana. Através dessa iniciativa, o objetivo é eliminar as filas de cirurgias eletivas e garantir que mais pessoas possam enxergar novamente.

“Nós queremos levar esse programa, através do nosso mandato de deputado federal, para todo o estado de Sergipe, para que a gente possa zerar as filas de catarata, pterígio e outras cirurgias eletivas aqui em nosso estado. Vamos trabalhar muito pela saúde de Simão Dias e de todo o nosso estado”, destacou.

O Projeto Ver + Simão Dias é fruto de um esforço para levar atendimento oftalmológico de qualidade aos cidadãos de Simão Dias e, futuramente, a todo o estado de Sergipe, além de ser uma demonstração concreta de como a atuação política pode impactar positivamente a vida das pessoas, devolvendo a visão e a qualidade de vida para aqueles que aguardavam ansiosamente por uma solução. O comprometimento do deputado Rodrigo Valadares em iniciar e expandir esse programa evidencia sua dedicação em promover a saúde e o bem-estar da população sergipana.

