RODRIGO VALADARES É DESTAQUE: ÚNICO SERGIPANO ENTRE OS 100 POLÍTICOS MAIS INFLUENTES NO INSTAGRAM

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) alcançou um feito inédito: foi apontado como o único político de Sergipe entre os 100 mais influentes do Brasil no Instagram.

O levantamento foi realizado pelo MonitoraBR, em parceria com a Zeeng Social Media Benchmarking, e considerou critérios como número de seguidores, engajamento e frequência de publicações.

Enquanto a maioria dos nomes da lista é formada por representantes de grandes estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Rodrigo Valadares se destaca por consolidar sua presença digital a partir de Sergipe — um reconhecimento da força de sua comunicação nas redes.

Seu engajamento consistente combina pautas políticas relevantes, atuação legislativa firme e interação direta com seus seguidores. Entre os destaques de seu mandato, está a relatoria do PL da Anistia (PL 2858/22) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), além da atuação incisiva pela instalação da CPMI que investigará os escândalos de fraudes contra aposentados do INSS no governo Lula.

Valadares também foi eleito, por dois anos consecutivos (2023 e 2024), o melhor deputado federal de Sergipe pelo Ranking dos Políticos — resultado de um mandato pautado pela produtividade, transparência e combate à corrupção.

Para o parlamentar, estar entre os mais influentes é reflexo de um trabalho sério e próximo da população.

“Agradeço a cada sergipano que me acompanha e fortalece essa caminhada! Estar entre os políticos mais influentes no Instagram e ser o único de Sergipe nessa lista é uma honra. Seguimos juntos, sempre em diálogo e transparência dando voz ao nosso povo!”, declarou.

Por Luiza Passos – foto assessoria