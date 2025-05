Rodrigo Valadares é eleito o melhor deputado federal de Sergipe, segundo Ranking dos Políticos

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) foi classificado como o melhor parlamentar de Sergipe na Câmara dos Deputados, de acordo com a mais recente edição do Ranking dos Políticos.

A plataforma independente avalia o desempenho dos congressistas com base em critérios como assiduidade, economia de recursos, produtividade legislativa, qualidade dos projetos apresentados e alinhamento com pautas de combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público.

Vice-líder da Oposição na Câmara, Valadares também atuou como relator do Projeto de Lei da Anistia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O parlamentar atribui o reconhecimento ao que define como um mandato técnico, combativo à corrupção, fiscalizador dos gastos públicos e fiel aos princípios que defende.

“Quero agradecer ao povo de Sergipe por essa conquista. Ser reconhecido como o melhor deputado federal do nosso Estado pelo Ranking dos Políticos é uma grande honra, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade ainda maior. Esse resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e do compromisso firme com os valores que defendemos: combater a corrupção, reduzir privilégios e lutar por uma gestão pública mais eficiente”, agradeceu.

E concluiu. “Seguiremos firmes, com coragem e coerência, representando cada sergipano com seriedade e respeito. Muito obrigado pela confiança!”

