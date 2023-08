Rodrigo Valadares é indicado ao Prêmio Congresso em Foco 2023

O parlamentar concorre na categoria ‘Melhores da Câmara’, que vai premiar os mais atuantes congressistas do Brasil

O deputado federal Rodrigo Valadares (União/SE) recebeu uma significativa indicação ao prestigiado Prêmio Congresso em Foco 2023. Este prêmio anual reconhece os parlamentares mais destacados e engajados do Brasil, sendo a escolha feita por meio de votação popular, jornalistas e um júri especializado. A votação já está em andamento desde a última segunda-feira, 7, e segue até o dia 31 de agosto. Os agraciados serão anunciados durante a cerimônia de premiação, marcada para o dia 21 de setembro.

A indicação de Rodrigo Valadares reflete sua incansável dedicação à função parlamentar, demonstrando incessantes esforços em prol do bem-estar da população sergipana e de todo o Brasil. Sua atuação caracteriza-se não somente por uma ferrenha oposição ao Governo Lula, mas também pela defesa destemida de pautas conservadoras e de direita.

“É com grande satisfação e honra que recebo a indicação ao prêmio Congresso em Foco 2023, conhecido como o ‘Oscar’ da política brasileira. Esta premiação não apenas reafirma meu comprometimento com o povo, mas também reforça a influência crescente da perspectiva de direita em nosso país, especialmente neste momento desafiador que atravessamos”, afirmou o parlamentar.

Para expressar apoio ao deputado, basta acessar o site oficial do prêmio (https://premio.congressoemfoco.com.br) e seguir cuidadosamente as instruções para efetuar a votação. Certifique-se de seguir todas as etapas, desde o registro até a seleção da categoria e do candidato, para garantir que seu voto seja devidamente contabilizado.

O Prêmio Congresso em Foco, estabelecido em 2006, é uma iniciativa do próprio Congresso em Foco, com o propósito de reconhecer os parlamentares mais notáveis do Congresso Nacional e promover a participação cidadã na esfera política. A votação é realizada exclusivamente online. Neste ano, a premiação conta com a participação de 420 deputados federais e 65 senadores, solidificando sua posição como um dos eventos políticos mais prestigiados do Brasil.

Por Assessoria Parlamentar