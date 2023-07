Rodrigo Valadares e outros parlamentares apresentam à ONU denúncia da violação de direitos humanos no Brasil

Um grupo de senadores e deputados federais, entre eles, Rodrigo Valadares (União-SE), protocolaram ontem (21) uma denúncia na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o que consideram violações de direitos humanos contra as pessoas presas no dia 08 de janeiro, em Brasília, além das prerrogativas dos advogados destas pessoas presas.

Na mesma linha, o grupo pretende encaminhar à OEA (Organização dos Estados americanos) outro documento, contendo mais dados sobre essas violações.

“O documento narra toda a irregularidade que vem acontecendo no Brasil nos dias de hoje, como as violações aos direitos humanos e as perseguições políticas”, aponta.

E destaca. “As decisões deixaram de ser jurídicas, e se tornaram meramente políticas. Um revanchismo que não contribui em nada com o crescimento do País. Tudo isso, vai na contramão do berço democrático”.

Por Assessoria Parlamentar