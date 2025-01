Rodrigo Valadares encerra 2024 como um dos deputados mais atuantes de Sergipe

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) consolidou-se em 2024 como uma das principais vozes de Sergipe no Congresso Nacional e como um dos parlamentares mais atuantes do país. Pela segunda vez consecutiva, ele liderou o Ranking dos Políticos entre os representantes sergipanos, incluindo deputados e senadores, um reconhecimento pelo seu trabalho legislativo, postura ética e defesa de pautas fundamentais para o Brasil.

Ao longo do ano, Valadares se destacou como relator do PL 2858/22, conhecido como o PL da Anistia, uma das maiores e mais importantes pautas do Congresso em 2024. O projeto foi um marco ao propor uma análise equilibrada e justa dos eventos de 8 de janeiro de 2023, defendendo princípios como liberdade de expressão e proporcionalidade no tratamento jurídico. A condução firme e cuidadosa do deputado nesse tema reforçou sua imagem de liderança e compromisso com os direitos fundamentais.

Além disso, Rodrigo Valadares foi uma voz ativa na oposição ao governo Lula, posicionando-se contra medidas que considera prejudiciais à população e ao setor produtivo do país. Seu mandato também foi marcado por propostas legislativas que incentivam o empreendedorismo, combatem invasões de terra e tornam o sistema tributário mais justo, beneficiando especialmente as famílias de baixa renda.

Para Sergipe, Valadares trouxe resultados concretos, destinando mais de R$ 37,8 milhões em emendas parlamentares, recursos que fortaleceram a saúde, educação e infraestrutura do estado. Seu trabalho incansável, tanto em Brasília quanto em defesa dos interesses sergipanos, o consolida como um dos nomes mais promissores da política local e nacional.

“Encerramos 2024 com grandes avanços e a certeza de que estamos no caminho certo. Seguiremos firmes na luta por um Brasil mais justo, livre e próspero”, afirmou o deputado.

Texto e foto assessoria