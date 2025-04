A corrida pelo Senado em Sergipe já está bem definida, e o deputado federal Rodrigo Valadares surge como o grande favorito para conquistar uma das vagas nas eleições de 2026. Em meio a especulações, o deputado reafirma que não há possibilidade alguma de desistir de sua candidatura ao Senado e que qualquer informação contrária é totalmente inverídica.

Rodrigo Valadares Confirma sua Liderança e Determinação

Rodrigo Valadares lidera com força a disputa pelo Senado em Sergipe, conforme apontam as pesquisas mais recentes. De acordo com o Instituto W1, na pesquisa realizada entre os dias 17 e 21 de março, Rodrigo ocupa a liderança com 19,5% das intenções de voto na primeira opção, consolidando-se como o nome preferido do eleitorado sergipano. A pesquisa teve um total de 1.120 eleitores entrevistados em 75 municípios do estado, com margem de erro de três pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%.

O deputado federal reafirmou sua decisão de seguir na disputa e descartou qualquer possibilidade de desistir de sua candidatura ao Senado. “Estou comprometido com o povo sergipano e não há chance alguma de desistir. A liderança que estou construindo é sólida, e o apoio dos sergipanos é inegável”, afirmou Rodrigo, destacando que qualquer outra informação sobre o tema não passa de especulação infundada.

A Trajetória Política de Rodrigo Valadares

Rodrigo Valadares tem se consolidado como uma das principais lideranças políticas de Sergipe. Sua trajetória começou como deputado estadual, onde se destacou na defesa de temas como segurança pública e liberdade econômica. Em 2022, foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde continua a lutar por suas bandeiras, representando os interesses da direita no estado.

Com uma forte presença nas redes sociais, Valadares tem conseguido expandir sua base de apoio, conectando-se diretamente com os eleitores e reforçando seu compromisso com os valores que defende. Seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem sido um fator importante na sua candidatura, especialmente entre os eleitores conservadores.

Conclusão: Rodrigo Valadares é o Principal Nome para o Senado em Sergipe

Rodrigo Valadares se consolidou como o líder na disputa pelo Senado em Sergipe, com uma base eleitoral sólida e um apoio crescente da população. Sua decisão de seguir firme na corrida não deixa espaço para dúvidas sobre sua candidatura, e qualquer informação que indique o contrário é pura especulação.

Por. Nélio Miguel Jr