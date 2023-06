Rodrigo Valadares participa de missão oficial na Suécia e Finlândia em busca de soluções em tecnologia e educação

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB-SE), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Finlândia, embarcou em uma missão oficial do Congresso Nacional com o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para visitar a Suécia e a Finlândia. O objetivo da viagem é conhecer soluções inovadoras em tecnologia, comunicações e educação, buscando trazer benefícios para o Brasil, em especial para o estado de Sergipe.

Durante a missão, o deputado e a comitiva terão a oportunidade de realizar visitas técnicas a importantes empresas de tecnologia, como Ericsson e Nokia. Essas empresas estão na vanguarda dos investimentos em tecnologia 5G e têm perspectivas futuras para o desenvolvimento do 6G no Brasil. A intenção é buscar parcerias e conhecimentos que possam impulsionar o avanço tecnológico do país.

Além das empresas de tecnologia, a comitiva também irá se concentrar na área da educação, uma vez que a Finlândia é conhecida por ter o melhor sistema de educação infantil do mundo. O objetivo é conhecer as práticas bem-sucedidas adotadas no país e buscar inspiração para aprimorar o sistema educacional brasileiro.

Outro aspecto importante da missão é o fortalecimento das relações entre os parlamentares brasileiros e finlandeses. O Grupo Finlândia-Brasil será estabelecido em reciprocidade ao Grupo Parlamentar Brasil-Finlândia, o que possibilitará uma maior troca de experiências e ideias entre os dois países.

No primeiro dia da conferência na Suécia, que aconteceu nesta segunda-feira, 26, o parlamentar relatou que, além de assistir o discurso do ministro das Comunicações do Brasil, Juscelino Filho, eles tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e aprender com países como Taiwan, Canadá e Espanha. Ele destaca que essa troca de conhecimentos sobre conectividade e tecnologia é importantíssima em diversos aspectos.

“É muito enriquecedor para todos nós, pois a gente vê a importância da conectividade, que não é apenas para joguinhos de celular ou falar no WhatsApp, a gente fala de sistema de saúde, sistema educacional de interação, integração entre os povos, principalmente nas comunidades indígenas e nas comunidades mais distantes, como no nosso sertão nordestino”, declarou o deputado.

A comitiva visitou também a sede do Spotify no país, onde dialogaram com a diretoria da empresa sobre importantes temas como a tecnologia e, principalmente, a legislação para assegurar direitos autorais e garantir uma remuneração justa aos artistas. Rodrigo destacou ainda que está empenhado em trabalhar para colaborar que mais talentos sergipanos tenham oportunidades através da plataforma.

O parlamentar tem demonstrando confiança de que, com a viagem, conseguirão levar muitas soluções e benefícios para o Brasil, em particular para Sergipe. A missão na Suécia e na Finlândia promete ser uma oportunidade valiosa para estabelecer parcerias, adquirir conhecimento e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e educacional do país. “Tenho certeza que traremos muitas soluções e benefícios para o nosso país e, principalmente, para o nosso estado de Sergipe”, reitera.

Por Assessoria Parlamentar