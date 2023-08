Rodrigo Valadares propõe sessão na Câmara em homenagem a Roberto Campos: Uma trajetória do economista liberal no Brasil

Nesta quarta-feira, 02, foi realizado na Câmara dos Deputados uma sessão solene, presidida e proposta pelo deputado federal Rodrigo Valadares, em homenagem ao economista e ex-deputado federal Roberto de Oliveira Campos, por ocasião do 106º aniversário de seu nascimento. Na sessão, o parlamentar propôs oficialmente que Campos seja reconhecido como o Patrono da Economia Brasileira, em virtude de sua significativa contribuição para o pensamento econômico do país.

Na oportunidade, diante de dezenas de deputados, do Presidente do Banco Central e neto do homenageado, Roberto Campos Neto, do jornalista Alexandre Garcia, do economista Hélio Beltrão e de outras personalidades nacionais do liberalismo, Valadares fez questão de destacar a importância do pensamento liberal e da livre iniciativa, expressando sua admiração por Roberto Campos e suas ideias. Além disso, reafirmou o compromisso em continuar lutando pela liberdade econômica e pelo legado do economista no Brasil.

“Aqui nesta Casa, temos uma bancada que defende a livre iniciativa, o liberalismo econômico e o livre mercado. Somos liderados pela frente parlamentar do livre mercado. A influência de Roberto Campos, cuja semente foi plantada na minha mente através de uma crítica musical, me transformou em mais um apoiador dedicado. Com orgulho, afirmo que Roberto Campos é nosso guru e sempre seremos liberais. Viva a memória e o legado de Roberto Campos”, disse o deputado.

Apesar dos avanços na defesa do liberalismo econômico e do livre mercado, Rodrigo reconhece os desafios para o liberalismo no Brasil. “Roberto Campos previa que o país se tornaria rico, mas lamentavelmente, a posição do Brasil no índice de liberdade econômica caiu ao longo do tempo, ocupando atualmente a 133ª posição entre 177 países avaliados. Mas muita coisa ainda pode mudar e trabalharemos para isso”, disse.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presente durante a sessão solene em homenagem ao seu avô, em um breve discurso, destacou sua trajetória como um importante defensor do pensamento liberal no Brasil. Ele mencionou ainda projetos contemporâneos, como o Pix e o Open Finance, que certamente seriam elogiados pelo grande economista brasileiro, caso estivesse vivo.

História de Roberto Campos:

Roberto Campos teve uma trajetória marcante na economia brasileira. Inicialmente, atuou na diplomacia, servindo no consulado do Brasil em Washington e cursando pós-graduação em economia na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Participou da delegação brasileira na Conferência de Bretton Woods, que resultou na criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Ao longo de sua carreira, Campos ocupou importantes posições no governo, sendo um dos idealizadores da Petrobras durante sua atuação na assessoria econômica de Getúlio Vargas. Posteriormente, como ministro do Planejamento no governo de Castelo Branco, e à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante a gestão de Juscelino Kubitschek.

Sua atuação também se estendeu ao cenário político, onde foi senador pelo estado de Mato Grosso entre 1983 e 1991, seguido por seu mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 1999. Em 1999, Roberto Campos foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras e, em 2001, veio a óbito aos 84 anos.

Para muitos, a exemplo do deputado Rodrigo Valadares, a memória do economista será sempre lembrada como uma inspiração para as futuras gerações de liberais no Brasil.

