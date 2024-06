RODRIGO VALADARES, RELATOR DO PL DE ANISTIA DOS PRESOS DE 8 DE JANEIRO, É RECEBIDO POR GILMAR MENDES

Na última quarta-feira, 19 de junho, o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), relator do projeto de lei que propõe a anistia aos presos envolvidos nos eventos de 8 de Janeiro, foi recebido pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes.

O encontro, ocorrido em um clima de cordialidade, marca um importante momento de diálogo entre o Legislativo e o Judiciário sobre uma das pautas mais sensíveis da atualidade.

Durante a reunião, Gilmar Mendes ressaltou a necessidade de cautela na tramitação do projeto de lei, lembrando que ainda há réus pendentes de julgamento no STF. O ministro enfatizou a importância de um processo legislativo cuidadoso, que leve em conta o contexto jurídico e político dos acontecimentos.

O deputado Rodrigo, que tem se destacado como uma voz influente entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, comprometeu-se a considerar os pontos levantados pelo ministro e a buscar um momento oportuno para a votação da proposta. “Estamos trabalhando para que a anistia seja um instrumento de pacificação e justiça, respeitando todas as etapas do processo legislativo”, declarou Valadares.

Ambos acordaram agendar um novo encontro após a conclusão da redação final do projeto de lei. A expectativa é que a proposta de Valadares abranja a maioria dos envolvidos nos eventos de 8 de Janeiro, mas com uma exceção notável: o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um movimento estratégico, Bolsonaro solicitou ao deputado que seu nome fosse excluído do PL de Anistia, visando despolitizar a pauta e permitir que a discussão avance de forma mais objetiva.

Rodrigo Valadares, em seu primeiro mandato como deputado federal, tem rapidamente ascendido como uma figura de destaque no cenário político nacional. Sua proximidade com Bolsonaro e sua atuação decisiva no Congresso o posicionam como um dos parlamentares mais influentes dentro do União Brasil. “Estamos focados em construir um diálogo produtivo entre todas as esferas de poder, sempre com o objetivo de fortalecer a democracia e a justiça em nosso país”, concluiu o parlamentar.

Foto assessoria

Por Luiza Passos